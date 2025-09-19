Seguridad vial y desarrollo: Jaldo inuguró iluminación y colectoras en la Ruta 38

El gobernador Osvaldo Jaldo visitó la ciudad de La Cocha, donde inauguró obras de infraestructura vial sobre la Ruta Nacional 38, en el marco del Plan Integral de Seguridad Vial. La intervención incluyó la ampliación de banquinas, la instalación de un nuevo complejo semafórico con radar y la colocación de luminarias LED de última generación, además de una colectora que mejora el acceso a la ciudad.

Acompañaron al mandatario el vicegobernador Miguel Acevedo, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, el ministro del Interior, Darío Monteros, diputados nacionales, legisladores provinciales, intendentes y una gran cantidad de vecinos que participaron del acto.

En su discurso, Jaldo expresó: “Estamos pensando en salvar vidas con estas obras de infraestructura”.

Y agregó: “Quienes piensan de esta forma, realmente piensan en la gente, en el pueblo, en quienes viven todos los días a la par de ellos. Con estas obras no hay duda de que estamos mejorando la transitabilidad y también la calidad de vida de los que habitan en esta ruta tan peligrosa como es la RN 38”.

La jornada contó con la presencia del vicegobernador, legisladores, funcionarios provinciales y multitud de vecinos, que valoraron la iniciativa.

En esta línea, el vicegobernador Miguel Acevedo subrayó: “Seguridad vial es salvar vidas”. Además, resaltó que la obra pública en Tucumán “con total y absoluta certeza, no se detiene”.

La intendente Gabriela Rodríguez destacó la inversión: “Esta intersección con la ruta 38 se hizo bastante peligrosa y con este plan integral de seguridad vial estamos no tan solo mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos, sino por supuesto cuidando la vida de ellos”.

Por su parte, el legislador Leopoldo Rodríguez remarcó que la obra “tiene que ver con el cuidado de nuestra comunidad y de toda la gente que transita por esta ruta”.

Enfatizó que, en apenas nueve meses de gestión, la intendencia de La Cocha pudo concretar una intervención clave, con el respaldo del gobernador y el acompañamiento legislativo.

La obra es parte del Plan Integral de Seguridad Vial, que apunta a reducir riesgos en rutas clave del sur tucumano.

Las obras inauguradas en La Cocha se suman a un conjunto de proyectos de infraestructura que se vienen desarrollando en toda la provincia, reafirmando la política del Gobierno de Tucumán de poner la seguridad vial y el desarrollo regional como prioridades.