Sebastián Frings asumió como nuevo director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social

El Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, conducido por Federico Masso, formalizó este lunes la designación de Sebastián Frings como nuevo director de Asuntos Jurídicos. Esta dependencia tiene como misión asesorar jurídicamente a la cartera social, sus organismos y sectores dependientes, además de producir los dictámenes correspondientes en su ámbito de competencia.

Durante el acto de asunción, el ministro Federico Masso y las autoridades ministeriales felicitaron al flamante funcionario, quien ya se encuentra desempeñando sus funciones.

Por su parte, Frings agradeció la oportunidad brindada y expresó su compromiso de continuar con los lineamientos establecidos para fortalecer la tarea del área jurídica.

En el acto también participaron la directora saliente de Asuntos Jurídicos, Rosa M. Albaladejo Lozano; la secretaria de Estado de la Mujer, Noelia Barros; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Sare; la secretaria de Articulación Territorial y Desarrollo Local, Josefina Zárate; y la directora del Observatorio de la Mujer, Florencia Guerra, junto a funcionarios del gabinete y trabajadores de la dirección de Jurídicos.

Con este nombramiento, el Ministerio de Desarrollo Social busca reforzar la asistencia legal en la gestión de políticas públicas, garantizando mayor solidez técnica en el acompañamiento a las áreas clave que trabajan en inclusión, niñez, mujer y desarrollo local.