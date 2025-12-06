Se amplía la entrega de boletos para jubilados

El operativo de entrega de boletos gratuitos para jubilados que se realiza en el Complejo Belgrano tendrá una extensión excepcional para alcanzar a quienes aún no pudieron completar el trámite.

Así lo informó el secretario de Transporte de la provincia, Vicente Nicastro, al indicar que, aunque el cronograma por terminación de DNI llega a su cierre, se habilitará un día adicional para atender rezagados.

Un día más

Según explicó Vicente Nicastro, la organización apunta a cubrir al pequeño porcentaje de beneficiarios que todavía no retiró su ticket. “Vamos a extender hasta el próximo martes, primer día hábil de la semana próxima, ya que el 8 va a ser feriado”, explicó Nicastro.

“El próximo martes vamos a estar un día más en el Complejo Belgrano, atendiendo a todos los jubilados que, por alguna razón, no hayan podido apersonarse durante esta semana, y obviamente cualquiera sea el DNI que tengan”.

El funcionario destacó que el operativo se encuentra en su tramo final. “Está faltando por entregar relativamente poco, no más allá del 10%. Tuvimos una buena cantidad de gente que ya se apersonó para retirar su boleto, pero como están quedando algunos, extendemos por un día más”, señaló.

Tarifas en revisión

En paralelo, Vicente Nicastro confirmó que el Gobierno provincial mantiene en evaluación la situación tarifaria del transporte público, mientras se monitorean variables de impacto para los usuarios. “Se está analizando precisamente la adecuación de las tarifas de lo que sería la posición provincial. Vamos a esperar unos días”, afirmó.

En ese marco, recordó que se trabaja en alternativas para amortiguar un eventual incremento en trayectos más largos: “Estamos haciendo un análisis como para que el efecto del aumento sea menor para aquellas distancias mayores”, dijo.