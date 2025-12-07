Sarmiento se consagró campeón del torneo de veterano

Se consagró campeón del Torneo de Veteranos del Club Sarmiento, un equipo del Barrio Norte de la ciudad de Monteros y en el que juega el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado. En la ocasión el triunfo fue frente a Ibatín.

Amado escribió en sus redes: “Conseguimos un triunfo contundente frente a un gran equipo como Ibatin , al que quiero reconocer por su esfuerzo, su competitividad y por los viejos amigos que también tengo allí. Es una felicidad inmensa seguir jugando al fútbol con los amigos de siempre, aquellos con quienes compartimos la infancia, la adolescencia y la juventud”.