Sarmiento se consagró campeón del torneo de veterano

Tendencias
Sol Pérez posó con el short de jean más diminuto y se consagró como la reina de las tendencias de esta temporada
hace 58 minutos
Se consagró campeón del Torneo de Veteranos del Club Sarmiento, un equipo del Barrio Norte de la ciudad de Monteros y en el que juega el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado. En la ocasión el triunfo fue frente a Ibatín.
Amado escribió en sus redes: “Conseguimos un triunfo contundente frente a un gran equipo como Ibatin , al que quiero reconocer por su esfuerzo, su competitividad y por los viejos amigos que también tengo allí. Es una felicidad inmensa seguir jugando al fútbol con los amigos de siempre, aquellos con quienes compartimos la infancia, la adolescencia y la juventud”.