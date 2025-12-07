Vía Tucumán

Sarmiento se consagró campeón del torneo de veterano

En este equipo juega el ministro de Gobierno, Regino Amado

Yanina Elizabeth Vega

7 de diciembre de 2025,

Sarmiento se consagró campeón del torneo de veterano
En este equipo juega el ministro de Gobierno, Regino Amado

Se consagró campeón del Torneo de Veteranos del Club Sarmiento, un equipo del Barrio Norte de la ciudad de Monteros y en el que juega el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado. En la ocasión el triunfo fue frente a Ibatín.

Amado escribió en sus redes: “Conseguimos un triunfo contundente frente a un gran equipo como Ibatin , al que quiero reconocer por su esfuerzo, su competitividad y por los viejos amigos que también tengo allí. Es una felicidad inmensa seguir jugando al fútbol con los amigos de siempre, aquellos con quienes compartimos la infancia, la adolescencia y la juventud”.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS