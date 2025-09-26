Santa Ana celebró el 80º aniversario de su hospital junto a Jaldo

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, participó este viernes del acto conmemorativo por el 80º aniversario del Hospital de Santa Ana, un efector clave en la red sanitaria del sur tucumano. Durante la visita, recorrió las instalaciones, compartió con el personal y destacó el papel de la salud pública en la provincia.

“La salud pública en Tucumán ha crecido”

“Cumple 80 años este hospital que tiene una diversidad de prestaciones, varias especialidades y está impecable”, afirmó Jaldo. Y agregó: “Es una alegría estar en esta hermosa comunidad de Santa Ana, una localidad con historia, con momentos difíciles, pero siempre mirando hacia adelante y buscando el progreso juntos”.

El mandatario subrayó la inversión en infraestructura, tecnología y recursos humanos: “La salud pública en Tucumán ha crecido y hoy es un referente a nivel nacional”. Al mismo tiempo, llamó a la unidad para “cuidar la paz social y fortalecer la provincia frente a los desafíos nacionales e internacionales”.

Un hospital al servicio de 22.000 habitantes

Actualmente, el Hospital de Santa Ana funciona como establecimiento de segundo nivel y encabeza un área operativa que integra cinco centros de atención primaria. Con un promedio mensual de 10.000 consultas médicas y 15.000 prestaciones de enfermería, se consolida como pilar en el sistema provincial.

Sus servicios abarcan odontología, psicología, pediatría, ginecología, cardiología, clínica quirúrgica, laboratorio, radiología, kinesiología, ecografías, vacunación y trabajo social, además de ser sede de la pasantía rural de la Facultad de Medicina de la UNT.

El hospital también lidera en la zona sur las acciones de abordaje de consumos problemáticos de sustancias, en articulación con el Departamento de Salud Mental.

Reconocimientos y nuevos proyectos

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, sostuvo: “Desde el primer día, el gobernador nos pidió estar cerca de la gente, sobre todo en el interior, y eso estamos haciendo”. Además, destacó que “muchos pacientes con obra social o capacidad de pago eligen el sistema público por la calidad de atención”.

La diputada Gladys Medina agradeció al personal sanitario: “Son 80 años de un hospital que ha estado al servicio del cuidado de la salud y de la vida de los vecinos de esta hermosa localidad”.

Por su parte, el diputado Agustín Fernández expresó: “Visitamos Santa Ana, su casco céntrico y, más que nada, el hospital que está cumpliendo un nuevo aniversario. El gobernador brinda apoyo permanente a esta localidad”.

La diputada Elia Fernández remarcó: “Estamos marcando una diferencia con la gestión nacional. Acá hay obras, estamos trabajando con educación, seguridad y desarrollo social”.

La directora del hospital, María Virginia Corral, puso en valor los avances: “Estamos viviendo tiempos muy difíciles y Tucumán es la única provincia que sigue apostando fuerte a la salud pública”. Mencionó la implementación del espacio PIM (Preparación Integral para la Maternidad), la próxima apertura del consultorio de lactancia y el trabajo articulado en salud mental.

“Agradecida de la colaboración que tenemos todos los días, que realmente sin el equipo que yo tengo para trabajar, esto no sería posible. Y muchas gracias por el apoyo del Gobernador y del ministro, por supuesto, todo el equipo de salud que siempre están presentes ante las dificultades”, concluyó.

El delegado comunal de Santa Ana, Hernán Romero, destacó: “Hoy tuvimos la gran satisfacción de recibir a nuestro compañero, el gobernador, ya visitándonos por segunda vez. La verdad que para nosotros es histórico. Habla de compromiso con nosotros, con el territorio”.