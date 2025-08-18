San Martín presente en la memoria tucumana

La comunidad de La Ramada de Abajo volvió a reunir a vecinos, estudiantes y autoridades para rendir homenaje al General José de San Martín en un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad.

La jornada comenzó con el tradicional chocolate comunitario, compartido entre familias y escuelas de la zona. Luego se llevó a cabo el acto protocolar, la visita al Museo Sanmartiniano y el desfile cívico-militar. Como cierre, se realizó un festival popular que incluyó la participación de la Banda Militar Sargento 1º Bustamante.

Un mural para San Martín

En el marco de la conmemoración, se inauguró un mural homenaje en la Escuela N° 313 – Solar Histórico del General San Martín, realizado por un grupo de muralistas bajo la supervisión del Ministerio de Educación y el Ente Cultural de Tucumán. La obra formó parte del Festival Tucumán Arte – Festival de Artes Visuales, con la participación activa de estudiantes y vecinos.

Palabras de las autoridades

El presidente del Ente Cultural, Humberto Salazar, remarcó: “Este Museo es patrimonio de todos los tucumanos. Cada año trabajamos en articulación con la comuna para sostener este homenaje tan necesario, que mantiene viva la memoria y reafirma nuestra identidad cultural”.

Por su parte, la ministra de Educación, Susana Montaldo, destacó: “San Martín descansó aquí, y eso se vive con un enorme orgullo por parte de la comunidad. Estos actos transmiten a las nuevas generaciones la importancia de nuestra historia”.

En tanto, la diputada nacional Gladys Medina subrayó: “Conmemorar el paso a la inmortalidad del General San Martín es recordar su ejemplo y su compromiso con la Patria, valores que debemos mantener vivos”.

Amplia participación institucional

El acto contó con la presencia de la fiscal de Estado, María Gilda Pedicone de Vals; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; el secretario de Estado de la Provincia en CABA, Enrique Salvatierra; el comisionado de La Ramada y La Cruz, Camilo Isa Morhell; y el encargado del Museo Sanmartiniano, Martín Ruíz Torres, entre otras autoridades municipales, comunales y judiciales.