Revalorizarán la zona de Casas Viejas, en los Valles Calchaquíes

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado informó que se avanza en “el camino para que la zona de Casas Viejas, en los Valles Calchaquíes, pueda ser declarada reserva arqueológica, lo que permitiría resguardar un valioso patrimonio cultural e histórico de todos los tucumanos”. Aclaró que “este trabajo también contempla la posibilidad de regularizar la situación dominial de las familias que habitan allí desde hace décadas, otorgándoles la seguridad jurídica que merecen”.

En este marco, continuo explicando Amado, “se abordó además la decisión de la familia Terán-Chenaut de donar una superficie cercana a las 120 hectáreas en la zona, lo que contribuiría a fortalecer este proceso y abrir oportunidades para futuros proyectos educativos y comunitarios”.

Quiero resaltar el rol de la Comisión de Patrimonio Provincial del Ente Cultural de Tucumán, presidida por Humberto Salazar ; de la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia, a cargo del doctor Mario Racedo y de la comunidad de Casas Viejas, representada por su cacica Nora Sequeira.