Reunión en Casa de Gobierno: agenda de infraestructura y definiciones políticas

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió este lunes en Casa de Gobierno al presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, y a la diputada nacional Elia Fernández de Mansilla, con quienes repasó los avances de obras en el interior y definió la agenda institucional de las próximas semanas.

En el plano de la infraestructura, Mansilla puso el foco en una de las intervenciones más esperadas para Río Chico: “Primero hablamos de algunas obras que están haciéndose en el interior de la provincia, específicamente una importante que nos toca al departamento de Río Chico, que es la pavimentación desde Aguilares a Monte Bello, que son catorce kilómetros, casi quince”, expresó. El legislador subrayó que se trata de una obra “muy importante para todo el departamento”.

La reunión también incluyó temas de organización institucional. Mansilla confirmó que el Gobernador solicitará una licencia: “También hablamos, fundamentalmente, ante pedido del vicegobernador, de hacer una sesión extraordinaria por el tema de la licencia que va a pedir Jaldo. Va a estar enviando la nota ahora a la Legislatura”, aseguró.

Respecto al funcionamiento del Poder Ejecutivo durante ese período, el presidente subrogante de la Legislatura explicó: “Seguramente el Gobernador va a dejar de lado el tema institucional para trabajar en lo político, y el vicegobernador se hará cargo de la línea sucesoria”.