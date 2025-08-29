Reunión de rectores universitarios nacionales

Para hoy viernes 29 de agosto también está prevista la realización del 94° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en Rosario, según informó la Universidad Nacional de Tucumán.

Luego de destacar la presencia del rector de la UNT, Sergio Pagani y otras autoridades MEDIOS UNT, informó que esta reunión plenaria, contará con transmisión en vivo por el canal de YouTube del Consejo y se “analizará la situación del sistema universitario y permitirá avanzar en el debate del presupuesto universitario 2026, que deberá presentarse a la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SPU) en las próximas semanas”Con referencia al encuentro el presidente del CIN, Oscar Alpa, destacó “Estaremos abordando temas centrales, como el financiamiento universitario y la preocupación por la reducción de los salarios docentes y no docentes; al mismo tiempo, celebramos poder abrir un espacio de reflexión colectiva sobre la universidad del futuro”.

En tanto, el vicepresidente del organismo y rector de la UNR(Universidad Nacional de Rosario), Franco Bartolacci, precisó: “se trata de la primera vez en la historia que todo el sistema universitario se reúne para pensar colectivamente su rumbo.La universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas en un mundo que cambia vertiginosamente”.