Repavimentación de la Ruta 344: seguridad y conectividad

La Ruta Provincial N° 344, en el tramo que une Monteros con Soldado Maldonado, se encuentra en plena etapa de repavimentación. La obra, ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), representa una intervención clave para mejorar la seguridad vial y la conectividad en una zona donde miles de tucumanos dependen de esta vía para su desarrollo productivo y el acceso a servicios esenciales.

Los trabajos incluyen el fresado de la carpeta asfáltica deteriorada, la colocación de una nueva capa de concreto asfáltico de 5 centímetros de espesor, la señalización horizontal y vertical y la limpieza integral de la zona de camino. En total, se intervendrán 6 kilómetros con un ancho promedio de 7,30 metros, beneficiando directamente a las comunidades de Monteros, Soldado Maldonado y Los Sosa.

La inversión busca reducir siniestros viales y fortalecer la red de infraestructura estratégica de Tucumán.

El gobernador Osvaldo Jaldo, acompañado por el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, supervisó el avance de esta obra, realizada por la DPV, (bajo la dirección de Pablo Díaz), y con la participación del secretario de Obras Públicas, Jorge Chrestia.

“Con esta repavimentación garantizamos condiciones seguras de tránsito y una mejor integración regional. Es una inversión que prioriza la vida de los tucumanos y que refuerza nuestro compromiso con el desarrollo del interior”, remarcó el ministro Nazur.

La obra es financiada íntegramente con recursos provinciales y tiene como fecha de finalización el 15 de octubre de 2025. Una vez concluida, permitirá reducir la siniestralidad vial y consolidar la red estratégica de infraestructura que impulsa el desarrollo del interior tucumano.