Reinician obras Complejo Habitacional Procrear Tucumán

El acto de reinicio de obra de la primera etapa de viviendas y locales comerciales del Complejo Habitacional Procrear Tucumán, ubicado en un predio de 100 hectáreas en la localidad de El Manantial con una inversión proyectada en $80.000 millones se realizó hoy con la presencia del gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo.

Se informo que el desarrollo del complejo comenzó en 2023 con la urbanización de un predio de 100 hectáreas en la zona de Manantial Sur. Debido a dificultades económicas y cambios en las políticas nacionales, los trabajos se detuvieron con un avance del 15%.

Este año, la Provincia concretó el traspaso de los terrenos y reactivó la obra con una inversión de $80.000 millones de recursos propios.Un informe precisa que “la primera etapa contempla 572 soluciones habitacionales y 22 locales comerciales, distribuidos en torres, monoblocks y dúplex, con un total de 45.000 m² de construcción, infraestructura y servicios. El plazo de ejecución es de 18 meses y se estima la generación de más de 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos. En total, el proyecto prevé 1.656 viviendas, 1.400 lotes con servicios, 50 locales comerciales, además de áreas verdes y espacios para salud, educación y cultura”.

Durante el acto el mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo; los ministros Marcelo Nazur (Obras Públicas); Darío Monteros (Interior) y Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el interventor del Instituto de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU), Hugo Cabral; el gerente de la Sociedad Aguas del Tucumán, Marcelo Caponio; los diputados nacionales, Gladys Medina, Agustín Fernández y Pablo Yedlin; la senadora nacional, Sandra Mendoza; los intendentes, Rossana Chahla(Capital), Gonzalo Monteros (La Banda del Río Salí) y Francisco Caliva (Tafí del Valle); el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), distrito Tucumán, David Acosta; y el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Jorge Garber.