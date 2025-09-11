Reforma electoral y elecciones en Alberdi: la mirada de Jaldo

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió en Casa de Gobierno a los avances en la reforma electoral impulsada por la Legislatura provincial y a las elecciones municipales de Alberdi, previstas para el 26 de octubre.

“Es un buen mensaje para la sociedad, que muchas veces sigue preguntando y, por qué no decir, a veces hasta cuestionando, por qué no se avanza en la reforma política. Nosotros hemos dicho que la reforma política es en el 2026, pero se viene trabajando”, afirmó el mandatario.

Jaldo explicó que la Legislatura “ha venido estudiando otros sistemas electorales”, tomando como referencia modelos de provincias vecinas como Salta y Mendoza. No obstante, remarcó que aún “no está definido” cuál será el mecanismo que adoptará Tucumán.

El gobernador valoró que en la discusión participen oficialismo y oposición, y subrayó: “A la hora de la verdad, el Ejecutivo provincial también va a opinar. Por eso, a mí me parece bien que la Legislatura avance”.

Además, recordó que el Poder Ejecutivo envió al parlamento tucumano los proyectos de acceso a la información pública y de ficha limpia, resaltando que “este año le hemos dado mucha fuerza a lo institucional, pero también tenemos una elección nacional en el medio el 26 de octubre, y el 2026 es el año de la reforma en la provincia”.

En cuanto a los acoples, Jaldo sostuvo que “hay que ver qué decide la mayoría” y señaló que “no duda que al sistema hay que mejorarlo”.

Elecciones en Alberdi

Respecto a la contienda electoral en Juan Bautista Alberdi, Jaldo confirmó que el oficialismo presentará “un solo candidato a intendente”.

“Tenemos a varias personas, hombres y mujeres que miden muy bien, que están preparados, capacitados, pero a decir verdad, hoy no lo tenemos definido al candidato”, concluyó.