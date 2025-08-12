Recupero histórico: 100 propiedades fiscales vuelven al Estado

El gobernador Osvaldo Jaldo, junto a la fiscal de Estado Gilda Pedicone, anunció la restitución de más de 100 propiedades y 350 hectáreas al patrimonio provincial. La Justicia ya procesó a siete personas por delitos contra la administración pública y en los próximos 45 días se ejecutarán 50 recuperos más.

En conferencia de prensa, Jaldo destacó que, incluso en un año electoral, las políticas de control y restitución de tierras fiscales no se detienen: “En varios lugares de la provincia, especialmente en ciudades y pueblos turísticos, existía un manejo poco claro de las posesiones de terrenos y propiedades que son exclusivas del gobierno provincial. Algunos ocupaban la tierra de manera arbitraria, colocando postes o alambres para apropiarse ilegalmente, y que después convirtieron esas ocupaciones en negocios lucrativos”, señaló.

El mandatario remarcó: “No vamos a permitir esa situación ni debe ser sorpresa para nadie, porque desde el primer día lo dijimos: vamos a recorrer cada rincón de la provincia para regularizar la titularidad de las tierras”.

Cifras de la recuperación

100 propiedades reintegradas al Estado

350 hectáreas recuperadas

7 personas procesadas

50 terrenos en litigio listos para su restitución

Mediante un código QR, la ciudadanía puede participar activamente en la protección ambiental de la provincia.

Acciones judiciales y administrativas

La fiscal de Estado Gilda Pedicone informó que, desde el inicio de la actual gestión, se recuperaron más de cien propiedades y se restituyeron al Estado más de 350 hectáreas destinadas a uso público y turístico.

“La Justicia imputó a siete personas por delitos en contra de la administración pública. Hubo particulares que usurparon y también tres empleados del Estado que colaboraron para que todo eso pasara. Todos fueron imputados con la misma vara y con el mismo rigor”, precisó.

Recordó que en El Mollar se intervino la comuna al detectar al delegado comunal entre los responsables de las usurpaciones. Además, adelantó que “tenemos en carpeta aproximadamente cincuenta nuevas restituciones de propiedad listas para ser ejecutadas en los próximos 45 días, con el acompañamiento de la justicia”.

Trabajo interinstitucional

Pedicone destacó que el Ente Tucumán Turismo y la Dirección de Flora y Fauna colaboraron para recuperar zonas de esparcimiento y proteger el patrimonio natural: “El compromiso del gobernador y la Fiscalía es actuar con rigor y valentía, asegurando que las elecciones no distraen la labor en defensa del patrimonio provincial”, afirmó.

La fiscal reveló que este mismo martes, en Yerba Buena, la justicia recuperaba un predio usurpado, en un operativo conjunto con sus equipos técnicos.

Finalmente, agradeció a la justicia y a las reparticiones que colaboraron en el proceso. También recordó que la Fiscalía habilitó canales confidenciales para denunciar usurpaciones y daños al medioambiente, con el fin de agilizar la respuesta y garantizar la recuperación del patrimonio estatal.