Raúl Albarracín y la formación de promotores ambientales

“Hoy vivimos una jornada muy significativa junto a la Escuela de Gobierno, en la que hicimos entrega de certificados a más de 250 egresados del Programa de Gestión Integral de Medioambiente.

Esta iniciativa conjunta con la Subsecretaría de Medioambiente nos permitió formar a nuevos promotores ambientales, con el acompañamiento de un equipo docente de gran nivel”. Expresó el doctor Raúl Albarracín, secretario de Gobierno de la provincia durante un acto realizado en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino(UNSTA). El funcionario indicó que “además, lanzamos con entusiasmo el nuevo trayecto formativo “Huella Verde: formación docente para el cuidado del ambiente”, con el firme objetivo de acompañar a nuestros educadores en el camino de convertirse en agentes de cambio”.

Insistió en que “queremos que la educación ambiental esté presente en cada aula, generando conciencia, compromiso y acciones concretas que impacten positivamente en nuestras comunidades”.

Cabe señalar que en el acto estuvieron presentes autoridades provinciales y referentes institucionales “que apoyaron esta apuesta por un Tucumán más sustentable. Sigamos construyendo juntos un futuro con responsabilidad ambiental y participación ciudadana”, concluyo Albarracín.