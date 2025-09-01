¿Que es el Laboratorio Interdisciplinario de Biomecánica para la Inclusión de la UNT?

El Proyecto TII (Tecnologías e Innovación para la Inclusión) “Laboratorio Interdisciplinario para la Inclusión – Centro Universitario Ing. Roberto Herrera”, se enmarca en una propuesta de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y cuenta con el impulso financiero de EuropeAid, organismo de la Unión Europea que promueve programas de cooperación y desarrollo social internacional", sostiene Medios UNT.Señalaron que es un proyecto en dos etapas: Este laboratorio interdisciplinario es parte de un plan de incursión tecnológica que se desarrolla en dos fases: la primera ya fue concluida, mientras que la segunda, en proceso de licitación, consiste en la construcción de 240 m² de cubierta metálica.

LaBIOS (Laboratorio Interdisciplinario de Biomecánica para la Inclusión), busca poner la tecnología al servicio de la inclusión, particularmente para personas con discapacidades motrices, mediante un abordaje multidisciplinario que combina capacitaciones, estrategias educativas y avances en biomecánica. Allí, los participantes podrán realizar prácticas, recibir formación técnica y desarrollar tecnologías asistidas".