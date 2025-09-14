La Corte Suprema de Justicia realizó el un encuentro de capacitación en la sede el Colegio de Abogados del Sur, en la ciudad de Concepción, “en el marco de la implementación del nuevo Protocolo de Oralidad en las audiencias de los procesos del fuero del Trabajo”, según lo informado desde el Poder Judicial.

Precisaron que “el encuentro denominado “Jornada sobre los desafíos de la oralidad en el fuero del trabajo” fue organizado a través de la Oficina de Coordinación Estratégica, de Planificación y Gestión y de la Oficina de Gestión Judicial, en conjunto con el Colegio de Abogados del Sur”. Participaron abogados y funcionarios de primera y segunda instancia del fuero laboral de los Centros judiciales de Concepción y Monteros.

Inicialmente habló el doctor Diego Vals,Presidente del Colegio de Abogados del Sur, quien agradeció “el compromiso de la Corte Suprema en la capacitación de estas nuevas normativas, así como la presencia de los magistrados expositores”. Más adelante expuso el doctor Vicente Alba, magistrado del Juzgado del Trabajo de la III Nom de Concepción, realizó la “introducción sobre la Oralidad en la Justicia, para dar paso a la exposición sobre el “Protocolo de Oralidad del Fuero del Trabajo”, a cargo de cuatro de los jueces redactores de dicho instrumento: doctor Carlos Frascarolo (Juzgado del Trabajo I Nominación); doctor Leonardo Toscano (Juzgado del Trabajo VI Nominación), doctor Guillermo Kutter (Juzgado del Trabajo III Nominación) y la doctora Tatiana Carrera (Juzgado del Trabajo de Monteros).Se informó que la Corte Suprema de Justicia, que preside el doctor Daniel Leiva, en conjunto con el Colegio de Abogados de Capital, continuarán con la propuesta de formación en una nueva jornada de capacitación: “Esta actividad está destinada a letrados en ejercicio y se llevará a cabo el próximo 7 de octubre, a las 17 horas, en la sede del Colegio de Abogados de Tucumán, ubicada en la calle Congreso 450, de San Miguel de Tucumán”.

Anunciaron que “expondrán Jueces que participaron de la redacción del “Protocolo de Oralidad de Primera Instancia del Fuero del Trabajo”: doctora Tatiana Carrera, doctor Guillermo Kutter, doctor Miguel Fernández Corona y doctor José Dantur.