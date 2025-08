Proponen una nueva tarjeta para personas con discapacidad

En diálogo con Germán Valdez en el programa “Tucumán con Todo”, el vicepresidente de AETAT, Jorge Berreta, explicó en detalle el proyecto para implementar una tarjeta personalizada para personas con discapacidad. También abordó las dificultades financieras del sistema SUBE y aclaró su posición sobre proyectos municipales.

Una tarjeta que evite fraudes sin afectar derechos

-Hoy La Gaceta titula que AETAT va a sacar una tarjeta por la cual los discapacitados van a tener que cumplir con ciertas normas, porque hay presuntas irregularidades. Más o menos esa frase que dijera que el rengo que no es rengo, está usando el carnet...

-“Primero, darle la tranquilidad a todos aquellos que realmente son discapacitados, que van a viajar con la apertura total de viaje como lo tienen. Y sí, se está gestionando —y se están pidiendo autorizaciones que todavía no están— generar una tarjeta, la Tarjeta Independencia para jubilados, que va a tener la misma forma que una tarjeta normal para que cada uno viaje y quede registrado el viaje. Y podamos de esta manera eliminar todos aquellos carnets apócrifos, falsificados, que perjudican al sistema y perjudican a los propios usuarios con discapacidades“.

-¿Una persona con discapacidad va a tener su tarjeta, y ya no la podrá usar cualquiera?

-“Por supuesto. Va a tener su tarjeta personal, no solo que no la va a poder usar cualquier persona como sucede a veces, sino que no se van a poder falsificar los carnets de discapacidad. De esta manera vamos a proteger a aquellos que tienen discapacidad y que viajen con total normalidad y sin ningún tipo de problemas“.

-Esto no va a alterar en nada.

-“Lógicamente, esto lo estamos gestionando, todavía no está aprobado, pero creemos que es bueno para todas las partes”.

Sin obstáculos ni requisitos nuevos

-¿Va a llevar tiempo? ¿Cómo funcionará?

-“La persona con discapacidad no paga boleto, el viaje es gratuito, por lo cual con esa tarjeta ya va a estar habilitado a viajar sin ningún tipo de problema, ni de requisito, ni de pedido. Va a estar una tarjeta con su foto, autorizada, de la mano con el carnet de discapacidad, que ya lo va a tener en el bolsillo”.

Falta de estadísticas por uso irregular de carnets

-¿Cuántos discapacitados hay en condiciones de viajar en Tucumán?

—No lo podemos saber. No podemos saber la cantidad de discapacitados ni los viajes que realizan porque no tenemos estadística, no tenemos registros. Ya que con carnet auténtico o carnet trucho, no quedan registrados en ningún lado. Simplemente con la presentación de ese carnet a la vista —que hemos descubierto, hemos alertado y hemos visto un montón de falsedad en los carnets— no tenemos registro. Por eso, porque no queda registrado en el sistema, porque el solo hecho es mostrar el carnet de discapacidad nacional y viaja. Y cuando lo muestran hay un montón de anormalidades: gente que no es titular, fotocopias color y demás".

“Por lo cual, esto en vez de perjudicar —como a veces se interpreta— va a beneficiar a aquel que tiene este real beneficio y que lo vamos a seguir manteniendo, por supuesto. Va a clarificar, va a darle mayor tranquilidad a aquel que usa ese beneficio y que realmente lo merece y lo tiene“.

Aclaración sobre el proyecto del segundo viaje con SUBE

-La Gaceta también hace referencia a la Tarjeta SUBE. ¿Qué quiere decir?

-“Hubo una mala interpretación. Se habló sobre el proyecto de un segundo viaje, que el usuario pague el 50%. Un proyecto que está en el Concejo Deliberante, con la tarjeta SUBE, en este caso la municipal, la SUBE de atributo municipal. Si sale este proyecto, lo que decimos es: ¿de dónde van a fondear el otro 50%? Porque las empresas estamos al límite económico. En un país con una economía endeble, ha bajado el consumo, la cantidad de pasajeros transportados en un 30%. Lo único que pretendemos es que si sacan este proyecto, nos digan de dónde van a salir los fondos para pagarle a la empresa el otro 50% del segundo viaje“.

-Se supone que la municipalidad, porque era quien lo rebajaba...

-“Bueno, es simplemente un proyecto. Nosotros estamos alertando sobre esta situación y la situación de las empresas capitalinas. No lo sé si va a salir. No depende de nosotros. Si a nosotros nos pagan la tarifa como corresponde, 50% del usuario, 50% quien determine el proyecto, por supuesto que no vamos a poner obstáculo alguno”.

Retrasos de Nación en pagos a empresas

-“Déjeme decir también que la SUBE debe dos meses de atributos sociales y ya entramos en el tercero: mayo, junio y julio. Los pasajeros transportados que tienen descuento, las empresas aún no pudimos cobrar la diferencia, que la paga el Estado Nacional. Estamos hablando de tres meses de atraso. Esto perjudica notoriamente a las empresas, agregándoles un costo financiero y falta de liquidez diaria. Esa es otra realidad”.

Comparación: SUBE nacional vs. Sistema Independencia

-Entonces, ¿para los empresarios de San Miguel de Tucumán no es negocio hoy la SUBE como les están pagando?

-“Nos está perjudicando la demora en los pagos de los atributos sociales. Eso significa un costo financiero y falta de liquidez diaria para afrontar los costos. El sistema funciona bien, pero los atributos sociales están demorados. Estamos hablando de 90 días de demora en el pago del otro 50% del boleto con descuento”.

-¿Y en la provincia cómo les va?

-“En la provincia nosotros tenemos el Sistema Independencia, que diariamente todas las empresas cobran lo que corresponde. Tenemos el problema del país: baja en el consumo, en pasajeros transportados. Pero las empresas diariamente cobran lo que les corresponde, cosa que no sucede con la SUBE nacional”.

Tranquilidad y derechos garantizados para personas con discapacidad

-Finalmente, ¿Cuándo van a tener esa nueva tarjeta los discapacitados?

-“Esto está recién en gestiones. Tenemos que tener las autorizaciones, hacer la impresión de las mismas. Pero démosle tranquilidad a los discapacitados: van a seguir viajando, y cuando esté la tarjeta también lo harán todos aquellos titulares que correspondan. No se va a perjudicar a ningún discapacitado ni se lo va a dejar de lado. Son derechos ganados y necesarios que tenemos que aportar a la sociedad”.

“Lo que vamos a hacer es clarificar: que no haya 10 discapacitados y 20 que viajen. Porque hay carnets apócrifos, fotocopias, duplicados, porque se lo prestan a alguien que va a trabajar. Esto es lo que se va a clarificar. La persona con discapacidad va a seguir viajando con total normalidad y con más facilidad, diría yo”.