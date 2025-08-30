Vía Tucumán

Primera sesión del Consejo Provincial de las Mujeres 2025

La presidió el ministro de Desarrollo Social Federico Masso

Yanina Elizabeth Vega

30 de agosto de 2025,

Primera sesión del Consejo Provincial de las Mujeres 2025
La presidió el ministro de Desarrollo Social Federico Masso

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso dió apertura a la Primera sesión del Consejo Provincial de las Mujeres 2025, con la participación de la Intendenta de Las Talitas, Marta Najar y representantes de más de 10 municipios de la Provincia.

El encuentro tuvo lugar en el Centro Integral Comunitario(CIC 156 Viviendas),  y “se analizó exhaustivamente el contexto actual y las políticas de género implementadas por los diversos municipios de la provincia”, según lo informado oficialmente.

Además, “debatieron estrategias de trabajo conjunto entre el gobierno provincial y el gobierno local, identificando las prioridades en materia de género para asegurar el pleno acceso a los derechos de las mujeres y la diversidad. El objetivo principal fue optimizar las políticas existentes, intercambiar miradas y profundizar en los abordajes que se están llevando a cabo desde el Estado para abordar esta problemática”.

Participaron también la secretaria de Estado de la Mujer, Noelia Barros; Florencia Guerra, directora del Observatorio de la Mujer; Elizabeth Saavedra, Coordinadora del Programa de Asistencia Integral a Víctimas de Trata de Personas; Andrea Romanowski, Coordinadora del Programa de Diversidad Sexual;  Carolina Martín, Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad de Las Talitas;  Equipo interdisciplinario del MDS, Concejales locales,Masso dijo que “desde el Gobierno, que encabeza el gobernador Osvaldo Jaldo , se impulsa el trabajo conjunto entre las distintas áreas que componen el Estado provincial junto a los gobiernos locales, con el objetivo de optimizar las políticas públicas en materia de Género”.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS