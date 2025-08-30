El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso dió apertura a la Primera sesión del Consejo Provincial de las Mujeres 2025, con la participación de la Intendenta de Las Talitas, Marta Najar y representantes de más de 10 municipios de la Provincia.

El encuentro tuvo lugar en el Centro Integral Comunitario(CIC 156 Viviendas), y “se analizó exhaustivamente el contexto actual y las políticas de género implementadas por los diversos municipios de la provincia”, según lo informado oficialmente.

Además, “debatieron estrategias de trabajo conjunto entre el gobierno provincial y el gobierno local, identificando las prioridades en materia de género para asegurar el pleno acceso a los derechos de las mujeres y la diversidad. El objetivo principal fue optimizar las políticas existentes, intercambiar miradas y profundizar en los abordajes que se están llevando a cabo desde el Estado para abordar esta problemática”.

Participaron también la secretaria de Estado de la Mujer, Noelia Barros; Florencia Guerra, directora del Observatorio de la Mujer; Elizabeth Saavedra, Coordinadora del Programa de Asistencia Integral a Víctimas de Trata de Personas; Andrea Romanowski, Coordinadora del Programa de Diversidad Sexual; Carolina Martín, Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad de Las Talitas; Equipo interdisciplinario del MDS, Concejales locales,Masso dijo que “desde el Gobierno, que encabeza el gobernador Osvaldo Jaldo , se impulsa el trabajo conjunto entre las distintas áreas que componen el Estado provincial junto a los gobiernos locales, con el objetivo de optimizar las políticas públicas en materia de Género”.