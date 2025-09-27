“Asi avanza la Modernización en la Capital de Tucumán. Presidí una sesión cumbre para los vecinos:el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán tuvo una sesión clave, sancionando por unanimidad la primera etapa del Digesto Jurídico Municipal”. Eso lo dijo el titular del cuerpo, doctor Fernando Juri quien agregó que “esta acción histórica dejó sin efecto más de 700 ordenanzas obsoletas, alineando el marco legal a las necesidades actuales de la ciudad”

Cabe señalar que durante la sesión también se aprobaron, estvos proyectos: “Sello Verde”: Distingue a los comercios con buenas prácticas ambientales y de sustentabilidad;

“Transporte Público”: Se aprobó la incorporación de tecnología para mejorar el servicio. Comunicación: Se dio luz verde a la creación del Canal Oficial de Comunicación del Concejo Deliberante. También se declaró de Interés Municipal la marcha del Día del Orgullo LGBTIQ, que se realiza el 18 de Octubre. Se trató de una iniciativa del concejal radical Leandro Argañaraz, por un pedido de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo(COMO)