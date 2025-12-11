Presupuesto 2026: El Concejo se reunió con el gabinete económico

El Concejo Deliberante avanzó este martes en la etapa final del Presupuesto 2026 al recibir al gabinete económico de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en una reunión de trabajo donde se expusieron los principales lineamientos de ingresos y egresos para el próximo año y se despejaron dudas de los ediles antes del debate en el recinto.

Exposición del gabinete económico y cierre de la etapa de análisis

El encuentro fue encabezado por el presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, el concejal Emiliano Vargas Aignasse, acompañado por los integrantes de la comisión y otros ediles interesados en formular consultas.

Por el Departamento Ejecutivo participaron el secretario de Economía y Hacienda, el contador Sebastián Ruiz Toscano, y el secretario de Ingresos Municipales, el contador Alejandro Sami, junto a técnicos y colaboradores que conforman el equipo económico municipal.

Al término de la reunión, el presidente de la comisión sintetizó el clima de trabajo: “Ha sido una reunión muy interesante donde se expusieron los números del presupuesto tanto de ingresos como de egresos, fue una reunión álgida, donde hubo muchas preguntas, se evacuaron inquietudes, se analizaron partidas, se brindó información respecto de la aplicación del Presupuesto Participativo“.

”Resta mantener un análisis interno a la comisión para determinar si alcanzamos un dictamen por unanimidad y el tema está listo para llevar al recinto antes de fin de año”, explicó Vargas Aignasse en la rueda de prensa.

Concejales presentes y tiempos del tratamiento

La comisión de Hacienda y Presupuesto se completa con los concejales Gonzalo Carrillo Leito, José María Canelada, José María Franco, Gastón Gómez y Alfredo Terán de Zavalía. También participó el edil Federico Romano Norri, que se sumó a la instancia de consultas.

El objetivo político y administrativo es aprobar el Presupuesto 2026 antes de que finalice el año legislativo, de modo de garantizar que la herramienta esté vigente desde el inicio del próximo ejercicio.

Desde el Ejecutivo, el responsable del área económica describió los lineamientos generales del proyecto.

En esta línea, Ruiz Toscano destacó el carácter institucional del encuentro y la relevancia del debate con los concejales: “Es una reunión institucional de muchísima importancia, todos los años presentamos el presupuesto en tiempo y forma. Nos parece sumamente importante debatir con los concejalas cual será el presupuesto para 2026, que es una herramienta fundamental para la gestión".

Y agregó que “Es un presupuesto que mantiene un balance equilibrado respecto a las acciones de gobierno proyectadas para el año que viene y en relación a la ejecución de este año. Mantuvimos un equilibrio en las áreas en general, como medioambientes, obras públicas, servicios públicos, dando continuidad a los programas de gobierno que nos marca la intendenta".

“Las dudas se debaten en este ámbito, es muy fructífero porque podemos evacuar inquietudes con los concejales”.

El funcionario remarcó que la herramienta presupuestaria busca sostener la línea de gestión marcada por la Intendencia, manteniendo criterios de equilibrio entre distintas áreas y respetando la experiencia de ejecución del año en curso.

El proyecto de Presupuesto 2026 remitido por la Municipalidad prevé erogaciones por $ 349.783 millones, con una distribución que asigna el 93,78% al Departamento Ejecutivo Municipal y el 6,18% al Concejo Deliberante.

La iniciativa contempla un incremento del 10% respecto del presupuesto 2025 y define como áreas con mayor peso relativo a:

Medio Ambiente , con el 26% del total de erogaciones.

Obras Públicas , con el 21% .

Servicios Públicos , con el 12% .

La Secretaría General, con aproximadamente el 10%.

Según lo expuesto por el gabinete económico, la distribución busca dar continuidad a los programas de gobierno, sostener servicios esenciales y acompañar la agenda de obras proyectadas para el próximo año en la ciudad.