Policias participante del ciclo “Anfitriones Turísticos”

Un programa destinado a que 1.000 agentes de la Policía provincial, participen de un ciclo de conocimientos y herramientas para recibir y orientar a visitantes se iniciaron en el Ente Tucumán Turismo (ETT). Oficialmente destacaron que la “propuesta, impulsada por el Departamento de Formación Turística del Ente, se desarrollará durante tres meses con encuentros semanales, fortaleciendo la calidad de los servicios turísticos en toda la provincia”.

En la " jornada inicial participaron 165 efectivos, quienes trabajaron con el taller “Anfitriones Turísticos”, parte del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT), del cual Tucumán es una de las dos provincias del país que recibió la transferencia. La instancia apunta a que las personas con contacto directo o indirecto con visitantes adquieran herramientas para optimizar la experiencia de quienes recorren el destino".El programa incluye también el curso “Información Turística”, “que ofrece una visión integral de la provincia y sus cinco circuitos: Sur, Yungas, Ciudad Histórica, Valles Calchaquíes y Valle de Choromoro, junto al nuevo Circuito Este en desarrollo.

El contenido aborda la riqueza cultural, histórica y natural de Tucumán, con el fin de potenciar la promoción de cada uno de sus atractivos”.

Aclararon que “con esta iniciativa, el Ente Tucumán Turismo refuerza su estrategia de profesionalización del sector turístico y se consolida a la provincia como un destino destacado, dotando a los agentes de herramientas para brindar un servicio moderno, eficiente y alineado a los más altos estándares de calidad”.