Piden informe sobre el patrimonio escultórico de la ciudad

Un informe pormenorizado sobre el patrimonio escultórico de la ciudad solicitó el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán luego de sancionar, por unanimidad, un proyecto de resolución. La sesión presidida por el titular del cuerpo, doctor Fernando Juri aprobó la iniciativa, promovida por la concejal Ana González, que “busca obtener información minuciosa sobre las esculturas en espacios verdes y edificios públicos de la ciudad para dar lugar a nuevos proyectos de ordenanza que preserven y protejan las obras escultóricas”. La edil destacó que “Es un pedido de informes al Departamento Ejecutivo Municipal sobre el detalle de patrimonio escultórico de la ciudad basado en la identificación de las esculturas y monumentos, su ubicación y el estado de conservación para el mantenimiento de nuestro patrimonio en la ciudad. Esto nos permitirá sentar las bases para un plan estratégico de conservación. El patrimonio de la Ciudad merece ser valorizado y cuidado por su legado histórico”.

El proyecto sancionado solicitó un reporte, en un plazo de 30 dias, con los siguientes detalles:

a) Identificación de las esculturas y monumentos presentes en plazas, parques y espacios públicos.

b) Ubicación específica de cada pieza dentro del ejido urbano.

c) Estado actual de conservación de cada una de las esculturas.

d) Intervenciones realizadas en los últimos diez años, especificando las fechas y el tipo de restauraciones, reparaciones o mantenimiento efectuado.