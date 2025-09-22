Pago a estatales: cómo será el calendario de septiembre

Este viernes 26 de septiembre se pondrá en marcha el pago de los salarios correspondientes al mes de septiembre para los trabajadores de los tres poderes del Estado. El cronograma fue dado a conocer por la Tesorería de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción.

El esquema de pagos se organizará en dos etapas: la liquidación principal, que se extenderá hasta el martes 30 de septiembre, y la parte complementaria, prevista desde el jueves 2 hasta el sábado 4 de octubre.

Primer tramo: del 26 al 30 de septiembre

Viernes 26 : Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.), Instituto Provincial de la Vivienda e Instituto de Lucha contra el Alcoholismo.

Sábado 27 : Seguridad (Policía e Institutos Penales), Administración Central, Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Tribunal Fiscal de Apelación, Poder Legislativo, Dirección Provincial de Vialidad y Comunas Rurales.

Martes 30: Poder Judicial (Centros Judiciales de Concepción y Monteros, Corte Suprema y Justicia de Paz), Ministerio Público Fiscal, Ministerio Pupilar y de la Defensa, Municipios del Interior, Dirección de Recursos Hídricos, Ente Tucumán Turismo, Ente Cultural, IpacyM, Sepapys, Ersept, IDEP, Ente de Infraestructura Comunitaria, Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol y Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa.

Complementaria: del 2 al 4 de octubre

Jueves 2

Si.Pro.Sa.

Instituto Provincial de la Vivienda

Instituto de Previsión y Seguridad Social

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

Sociedad Aguas del Tucumán

Dirección Provincial de Vialidad

Viernes 3

Administración Central

Educación de establecimientos provinciales

Defensoría del Pueblo

Instituto de Lucha contra el Alcoholismo

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Poder Legislativo

Jubilados fuera de convenio

Renta vitalicia Héroes de Malvinas

Ex empleados de Talleres de Tafí Viejo y Seguridad.

Sábado 4

Comunas Rurales

Municipios del Interior

Poder Judicial

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Dirección de Recursos Hídricos

Ente Tucumán Turismo

Ente Cultural

IpacyM

Sepapys

Ersept

IDEP

Ente de Infraestructura Comunitaria

Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol

Ente Teatro Mercedes Sosa

Educación de establecimientos de gestión privada.

De esta manera, el Gobierno provincial garantiza que antes del 5 de octubre todos los trabajadores estatales perciban el sueldo de septiembre y la parte complementaria, cumpliendo con el esquema habitual de liquidación.