Pagani y Chahla firmaron un acuerdo

Un Acta Acuerdo “con el objetivo de establecer una colaboración conjunta en la promoción, prevención y cuidado de la salud” firmaron la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

El documento fue rubricado en la sala del Consejo Superior de la casa de altos por el rector de la UNT, ingeniero Sergio Pagani, la intendenta de la Capital, doctora Rossana Chahla y la vicerrectora, doctora Mercedes Leal; el secretario general, licenciado José Hugo Saab; la secretaria académica, doctora Carolina Abdala; el secretario general del muncipio, doctor Rodrigo Andrés Gómez Tortosa y otras autoridades universitarias y municipales.

Se informó que “el convenio permitirá poner en marcha el programa “El Municipio y la UNT Saludables”, destinado a articular acciones entre ambas instituciones para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Entre las iniciativas previstas se incluyen campañas de concientización, talleres, controles médicos, pasantías y actividades comunitarias”.El convenio establece la puesta en marcha del programa “El Municipio y la UNT Saludables”, que busca articular esfuerzos entre ambas instituciones para mejorar la calidad de vida de la población a través de campañas, talleres, controles médicos, pasantías y acciones comunitarias.

La doctora Leal destacó que “la firma del acta se enmarca en la política de extensión universitaria, que pretende vincular la producción de conocimiento con las necesidades sociales. Refundamos el programa “El Municipio y la UNT” Saludables con el fin de asistir a la comunidad y sumar esfuerzos para atender también la salud de nuestros estudiantes”.

La doctora Chala dijo: “Lo más valioso es que antes de firmar el convenio ya trabajamos juntos en la calle, atendiendo a los vecinos. Ahora lo formalizamos con un acuerdo que apunta a construir un municipio saludable, cuidando a nuestra gente y generando oportunidades para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas en contacto directo con la comunidad”