Pagani presidió un reunión del Consejo Superior

Se designó por unanimidad al contador Jorge Eduardo Alul como presidente del Consejo de Administración de la Caja de Complementación de Jubilaciones y Pensiones para el personal de la Universidad Nacional de Tucumán, en la última reunión del Consejo Superior de la casa de altos estudios. La sesión fue presidida por el rector, ingeniero Sergio Pagani acompañado por los integrantes de su gabinete.

Tambien en la misma reunión se aprobó la designación como Profesora Emérita de la UNT a la doctora Liliana Raquel Missana, a pedido de la Facultad de Odontología. Se informó que en el documento de “los especialistas que respaldaron su postulación, se subrayó su formación académica —incluyendo su doctorado en Japón—, su extensa trayectoria docente en la Facultad de Odontología, sus numerosas publicaciones en revistas especializadas y la presentación de trabajos en congresos nacionales e internacionales”.