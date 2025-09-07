Pagani: La UNT tiene la mayor cantidad de escuelas de todas las universidades del país

“Con orgullo celebramos estos 20 primeros años del ITA, que es una gran apuesta que hizo la universidad hace muchos años ya. Quiero agradecer y brindar mi homenaje a aquellos que lo han hecho posible y a los que hoy lo siguen haciendo, como docentes y no docentes”.

Esto dijo el rector de la Universidad Nacional de Tucuman, ingeniero Sergio Pagani al referirse a los 20 aniversarios del Instituto Tecnico de Aguilares, dependiente de la casa de altos estudios.

Más adelante Pagani remarcó: “Siempre hemos recibido apoyo, desde el intendente (Agustín)Fernández en aquel momento hasta la actual intendenta (Gimena) Mansilla. Ese respaldo nos permitió seguir creciendo en esta ciudad y expandir nuestra universidad en toda la provincia. Nuestra universidad tiene el orgullo de tener la mayor cantidad de escuelas de todas las universidades del país. Nosotros tenemos ocho, lo que nos convierte en los que más aportamos en ese sentido, y eso nos llena de orgullo”.La directora del ITA(Instituto Técnico Aguilares), Marcela Vaquero, dijo: “El 14 de abril fue el aniversario, pero estamos tratando de celebrarlo durante todo el año. Este desfile es fruto del trabajo de docentes, autoridades y estudiantes. Agradecemos a la Municipalidad de Aguilares y, especialmente, a nuestro rector, que nos ha acompañado en cada actividad, dándonos una importancia que ni siquiera nosotros dimensionábamos”.