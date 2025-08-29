Pagani en el 1° Congreso Nacional de Innovación Universitaria

El rector de la Universidad Nacional de Tucumán, ingeniero Sergio Pagani participa desde hoy del 1° Congreso Nacional de Innovación Universitaria, bajo el lema “Enseñanza, investigación, gestión y territorio”, que se realizara en dos jornadas en la ciudad de Rosario, Santa Fe.Pagani en el 1° Congreso Nacional de Innovación UniversitariaEl rector de la UNT asiste a este encuentro en Rosario, Santa Fé

Se trata de una iniciativa del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organizada en esta primera edición por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en el “Centro Universitario La Siberia”.Pagani es acompañado por la vicerrectora, doctora Mercedes Leal; la secretaria académica, doctora Norma Carolina Abdala; licenciada Melina Gabriela Lazarte Bader. Subsecretaria de Políticas y Gestión Académica y la Patricia Mónica Fernández, Subsecretaria de Articulación Académica, que asisten en representación de la UNT, junto a autoridades de universidades públicas de todo el país. Destacaron que “en este encuentro buscan debatir los desafíos actuales del sistema universitario y proyectar su futuro”.

Indicaron que “el congreso ofrecerá conferencias, paneles y mesas de trabajo en torno a los grandes ejes de la vida universitaria: enseñanza, investigación, gestión y extensión.

Se presentarán más de 800 trabajos académicos y un espacio de exposición de buenas prácticas innovadoras, con experiencias que distintas instituciones llevan adelante y que pueden replicarse en otros contextos. Se espera la participación de alrededor de 2.000 docentes, investigadores, estudiantes, gestores y representantes de la comunidad científica”.