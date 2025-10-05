Pagani: El nuevo Comedor Universitario funcionará en calle Jujuy 467

“El comedor es una de las obras más importantes, no solo por su envergadura, sino por lo que significa: apoyar a los estudiantes en un momento complejo para que continúen y culminen sus carreras. Aspiramos a que esté operativo para el próximo período lectivo, en marzo o abril”. Esto lo señaló el rector de la Universidad Naclonal de Tucuman luego de firmar en la sala de sesiones del Consejo Superior, el contrato para iniciar la construcción del nuevo Comedor Universitario, que funcionará en calle Jujuy 467. Luego agregó que “el comedor no solo busca apoyar a los estudiantes; también estamos revisando lo académico y lo administrativo para que puedan recibirse en el menor tiempo posible”. Destacó que “todos los contratos se realizan mediante licitaciones públicas, abiertas y transmitidas; es nuestra obligación y convicción”.En la reunión para la firma del acuerdo con la empresa constructora Pagani estuvo acompañado por la vicerrectora, doctora Mercedes Leal; el secretario general, licenciado José Hugo Saab; el secretario de Comunicación Institucional, ingeniero Arturo Sassi; el subsecretario de Proyectos y Obras, ingeniero Gerardo Madariaga; y el subsecretario de Bienestar Universitario, Marcos Mollerach.

Se informó que la obra tiene un inicio estimado de 15 a 20 días, sujeto a aprobaciones administrativas, y un plazo de ejecución de cinco meses.

Explicaron que “el nuevo Comedor Universitario, ubicado en la zona Centro, beneficiará especialmente a estudiantes de las facultades cercanas (Medicina, Bioquímica, Ciencias Naturales y, eventualmente, Artes), fortaleciendo las condiciones de estudio y permanencia en la UNT”.