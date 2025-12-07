Pagani anunció el megaconcierto de Navidad para el 20 de diciembre

“Este año, nuevamente, la Universidad organiza el megaconcierto de Navidad, que ya es una tradición para los tucumanos. Es una gran alegría poder darle continuidad a este proyecto tan emblemático y tan esperado por toda la comunidad”.

Estos conceptos corresponden al rector de la Universidad Nacional de Tucumán, ingeniero Sergio Pagani en ocasión de anunciar el lanzamiento oficial del Megaconcierto de Navidad 2025, que se llevará a cabo el 20 de diciembre en el “Parque Universitario Dr. Julio Prebisch” y contará con la participación del dúo integrado por Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, quienes estarán acompañados por la Orquesta Juvenil de la UNT.

En el anuncio estuvieron presentes además de Pagani; la vicerrectora, Mercedes Leal; el secretario de Extensión Universitaria, Marcelo Mirkin; el director de la Orquesta Juvenil, Maestro Gustavo Guersman y, vía Zoom, los artistas quienes, luego de hacer el anuncio, brindaron una conferencia de prensa.

El rector destacó que “la relevancia del Parque Prebisch como escenario del encuentro. El lugar fue estratégicamente elegido porque está dentro de un ámbito universitario. Este parque es un nuevo proyecto de la Universidad, y el concierto va a darle visibilidad para que la gente de Yerba Buena, El Manantial y de toda la provincia pueda apropiárselo”.