“Orgullo tucumano”: Jaldo anunció becas para los 133 atletas que participaron en los JADAR

El gobernador Osvaldo Jaldo reconoció este lunes a los 133 atletas tucumanos que participaron en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) 2025, un evento multideportivo que reunió a las 24 provincias y que, por primera vez, integró disciplinas olímpicas y paralímpicas.

La delegación local obtuvo 33 medallas: 9 de oro, 12 de plata y 12 de bronce, alcanzando el sexto puesto en el medallero general. “Es una alegría que hoy nos puedan visitar en la casa de todos los tucumanos. Sentimos un gran orgullo, más que como gobernador, como tucumano”, expresó Jaldo en el acto realizado en Casa de Gobierno.

El mandatario provincial agradeció al secretario de Deportes, Diego Erroz, a los entrenadores y a las familias de los atletas por el acompañamiento. Además, anunció que el gobierno otorgará becas educativas proporcionales a los 133 deportistas, con el fin de apoyar su desarrollo académico y deportivo.

“Queremos que sean espejos para muchos chicos que necesitan escuchar que hay presente y futuro, siempre acompañados de esfuerzo, sacrificio y dedicación”, señaló el Gobernador, quien resaltó que el deporte es una herramienta de inclusión y bienestar.

Del encuentro participaron el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; las diputadas nacionales Elia Fernández y Gladys Medina; el legislador Mario Leito; el subsecretario de Deportes, Maximiliano Germán, y dirigentes municipales y comunales.

Monteros celebró la decisión de Jaldo de otorgar becas a los atletas: “Esto les permitirá seguir perfeccionándose y representando a la provincia en futuras competencias”. También anunció el inicio del primer torneo intercolegial de vóley, que reunirá a unos 50 equipos del Gran San Miguel de Tucumán.

Por su parte, Fernández definió a los atletas como “embajadores naturales de la provincia”, mientras que Erroz destacó que “133 atletas obtuvieron el sexto lugar a nivel nacional. Han dejado a Tucumán muy bien parado”.

Finalmente, Jaldo aseguró que la provincia seguirá acompañando el crecimiento del deporte en todas sus disciplinas: “Con solo contar sus historias en un aula, pueden cambiar la vida de alguien”, concluyó.