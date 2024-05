Optimismo de la abogada del ex rector Juan Cerisola

“Ninguna acusación se va a sostener a lo largo de este proceso. Porque las acusaciones están construidas sobre hechos que son construcciones artificiosas las que se hicieron”,señaló la doctora Silvia Peyracchia, defensora del ex rector Juan Cerisola, que ocupó ese cargo entre 2006 y 2014. También comentó que declarará en el juicio un perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, autor de una pericia que favorece a su defendido. Cerisola junto a otros 4 funcionarios de la casa de estudios están acusados en el juicio UNT-YMAD(Yacimiento Aguas de Dionisio), que dará comienzo el próximo 27 de mayo, en el Tribunal Oral Federal de Tucumán, ubicado en Crisóstomo Alvarez y Ayacucho de esta ciudad. Estas son las declaraciones de la doctora Peyracchia en el programa “Tucumán con Todo”.

-Deme su impresión. ¿Qué pasó en la primera audiencia?

-Bueno, ya sabemos que finalmente tenemos fecha de iniciación del debate público y oral que llevará adelante el enjuiciamiento del contador Cerisola y de otros funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán, en el marco de la denuncia y querella que le formaliza la propia universidad por actuaciones cumplidas durante su gestión como rector en el periodo 2006-2009. Él extendió un periodo más su mandato. En este larguísimo proceso que tiene 14 años de vigencia, hubo inconvenientes para la fijación de la primera fecha de debate. Quedó determinada para el 27 de mayo. Ese es el momento que da inicio al proceso, inicio al debate oral.

-¿Dicen que termina en diciembre?

-No sabemos. Esto tuvo que ver con la audiencia de ayer. Una audiencia preliminar. La audiencia preliminar es una audiencia que no está prevista en la ley procesal, pero sí incorporada, por acordada de la Cámara Federal de Casación Penal. Es una audiencia de tipo, yo diría, como de un contenido administrativo, tiene un espíritu organizativo del proceso. Esta audiencia está prevista para procesos que se van a llevar adelante que tienen esta complejidad. Fue una audiencia interesante, sumamente importante, estuvo dirigida por quien está presidiendo en este momento el Tribunal Oral Federal de Tucumán, que es el doctor Jorge Abelardo Basbús, juez titular del TOF de Santiago del Estero. Tuvimos el gusto de conocerlo. Fue importante la audiencia porque pudimos ordenar cosas importantes para el juicio. El primer término se fijó el cronograma de audiencias. El Tribunal Oral de Tucumán está complicado con un juicio, también de enorme envergadura, que ya está prácticamente en su postrimería, que es un juicio de Lesa Humanidad, que está tramitando en estos días. Ahora, la apertura nuestra, la fecha nuestra prevista para el debate hace que el tribunal tenga que organizar, porque no nos olvidemos, que estamos con jueces subrogantes de otras jurisdicciones. El tribunal está integrado por el doctor Enrique Lilljedhal, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, y la doctora Ana Carina Farías, jueza titular del Tribunal Oral de Santiago, de igual modo que el doctor Jorge Abelardo Basbús. El tribunal se integra, además con el Dr. Mario Eduardo Martínez, (Juez de Cámara de la Justicia Federal de La Rioja) , designado como juez sustituto.

-¿Había un juez cordobés?

-Sí, era la doctora Noel Costa, pero terminó su subrogancia, aparentemente. Se designó otro juez subrogante. Quedó debidamente integrado por jueces de la Constitución. Eso para nosotros es una garantía enorme. ¿Qué se resolvió en la audiencia? Que arrancamos el 27 y vamos a continuar todos los martes, porque el juicio, una vez iniciado, ya no se puede suspender por disposición legal. No se puede volver a suspender bajo sanción de nulidad hasta el dictado de la sentencia. Entonces se resolvió que todos los martes vamos a tener jornadas en este juicio hasta que terminen el proceso de Lesa Humanidad en curso. A partir de allí vamos a tener dos días, martes y miércoles, con jornadas extendidas mañana y tarde. Todas las semana, salvo feriados e inhábiles. Ese es el ritmo que ha impreso el doctor Basbús a este proceso. Quedó claramente establecido, quedó el cronograma armado. Lógicamente, admite modificaciones según los sucesos. Fue interesante también porque pudimos nosotros requerir, y ya había un pedido del perito CPN Daniel Fontana, que fue el perito jefe del cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que trabajó la pericial contable financiera, pedido de la defensa nuestra. Una pericia importante, llevó mucho tiempo su tramitación, el equipo este trabajó en pandemia incluso, con peritos de parte. Hemos acordado que el perito esté en la audiencia de modo presencial, el contador Fontana va a venir a Tucumán, se van a organizar los días que tiene que venir, porque son tres jornadas para él, para que exponga las conclusiones de su pericia y responda a los interrogantes de las defensas, que sean de su interés plantear.

-Para usted, viendo lo que está diciendo, ¿ese peritaje le favorece a Cerisola?

-El peritaje es una prueba pedida por la defensa técnica de Cerisola, o sea por nosotros. Se integró el colegio pericial, todas las partes estuvieron representadas en el colegio porque pusieron sus peritos de parte, inclusive la Fiscalía. La pericia nos es absolutamente favorable, porque la pericia que revisó íntegramente la contabilidad de la Universidad Nacional de Tucumán, termina concluyendo, en definitiva, que no falta un peso en la Universidad Nacional de Tucumán, producto de los intereses derivados de colocaciones financieras con los fondos invertidos provenientes del ente minero YMAD. La pericia no se va a pronunciar sobre falsedad o veracidad de la acusación, no podría hacerlo, sino técnicamente y contablemente determina lo que dije.

-Es decir, todo está en regla.

-Todo está en regla desde el punto de vista de esa acusación, hay otras acusaciones, es decir, hay pruebas para las distintas acusaciones. Y acá voy a contarle otro punto muy importante para nosotros y para el proceso que es el siguiente: las partes ayer podríamos haber acordado cómo arranca esto a nivel de la acusación. Este es un proceso oral que tramita por el viejo Código de Procedimiento Penal de la Nación, que establece, que, el primer acto procesal que se cumple en el debate es la lectura del requerimiento fiscal de elevación a juicio. El requerimiento de elevación a juicio es una pieza procesal, es la pieza que representa la acusación formal de la Fiscalía. El Código prevé su lectura íntegra, bajo sanción de nulidad del proceso. ¿Por qué? Porque el requerimiento de elevación fija el tema, el objeto procesal, o sea, es la base de la acusación. Esa acusación no se puede manipular. La acusación tiene que formalizarse como vino de la instrucción, porque es un derecho, es una cuestión estructural del derecho a la defensa en juicio en materia penal.

-¿Por qué hace hincapié usted en eso?

-Porque desde la Fiscalía se proponía ayer sustituir la lectura de la acusación por un alegato de apertura. El alegato de apertura es una herramienta que introduce el nuevo Código Procesal Penal Federal que todavía no se implementa en la jurisdicción.

-¿Se entrevera lo viejo con lo nuevo?

-Claro. Entonces, ¿cuál viene siendo el temperamento de los jueces? De lo nuevo, tomamos aquellos institutos que mejoran la situación de las partes en el proceso. Por ejemplo, permite el alegato de apertura a la defensa que antes no estaba permitido. El alegato de apertura vendría a ser la teoría del caso, o sea, cómo la ve cada cual. El fiscal propuso sustituir la lectura del requerimiento por el alegato de apertura. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. No fue una incidencia procesal, porque esto todavía no está resuelto. ¿Qué dijo el doctor Basbús?, que es lo que interesa acá. Ha tutelado los derechos de todas las partes en el proceso en la audiencia de ayer. ¿Y qué dijo? Mis instrucciones son que se tienen que poner de acuerdo.-Usted con el fiscal-Claro. Pero lo que está claro es que ninguna de las partes podemos hacer lo que se les ocurra dentro de un proceso. Nosotros queremos que se garantice, y de hecho así va a ocurrir porque ya lo dijo el juez, que la acusación muestre la estructura mínima públicamente. Nosotros queremos que la acusación se conozca en sociedad”.

-¿Pero por qué?

-Porque la sociedad tiene que saber de qué viene acusado Cerisola y tenemos que acabar con los mitos y mentiras. Tiene que saber de qué viene acusado, por qué viene acusado y qué pruebas tiene la acusación. Y si eso no se lee, o se oraliza como vino de la Instrucción tenemos en riesgo la defensa. Porque no se puede cambiar la acusación”.

-¿Ustedes no van a ceder entonces? ¿Quieren que se lea completo?

-Nosotros vamos a acordar porque, aparte, el juez nos ha mandado a que acordemos sintetizar la acusacion. El equipo está trabajando para hacerle la propuesta al señor fiscal de cuáles son las lecturas mínimas que se tienen que hacer para respetar las piezas acusatorias. Que se tiene, indefectiblemente, cualquiera sea la forma que la quiere incorporar el fiscal. Le ponga el nombre de alegato de apertura, le ponga el nombre de síntesis, le ponga el nombre que quiera. Pero lo que está clarito, que el juicio tiene que arrancar con una comunicación pública, no solamente al acusado, del requerimiento fiscal Nosotros conocemos la acusación, la conocemos de memoria. Pero la acusación tiene que ser presentada en sociedad. Tal como viene, no cambiada. Nosotros corremos el riesgo que se la cambie.

-Pero si usted la tiene, ¿por qué no la va a dar a conocer?

-Si la podemos dar a conocer nosotros también, nos dijo, esto ya dijo el doctor Basbus. Pero nos mandó a que acordemos. Es decir, la regla del acuerdo es la que va a determinar cómo arranca.

-¿Entonces usted cree que hay muchas falsedades contra Cerisola ?

-Pero totalmente. Es decir, ninguna acusación se va a sostener a lo largo de este proceso. Porque las acusaciones están construidas sobre hechos que son construcciones artificiosas las que se hicieron. Por ejemplo, se toman hechos ciertos y se le incrementan aspectos que no existen en la realidad. Por ejemplo, hay cosas que son clarísimas. Se cuestiona un reglamento de obras y dice , a partir de este reglamento, el reglamento permite el sobreprecio: no hay ni relación de conexidad. Sobreprecios pueden existir en la contratación de las obras con cualquier régimen. Hasta ahí bien.

-Eso lo hizo el doctor Brito.

-El doctor Brito formuló el requerimiento de elevación a juicio. Que fue comunicado a las partes, todas formulamos oposición, nos rechazaron las oposiciones a todas en la instancia de la instrucción y así viene el proceso. Nosotros queremos que la gente conozca la acusación que formula el doctor Brito, que la conozca. Por eso, esto entronca con otra cosa. Nosotros necesitamos que todos los medios de comunicación estén en primera fila del debate. Que estén en primera fila del debate porque son quienes van a comunicar, son los únicos que van a transmitir la realidad de este proceso.

¿Por qué no se dejó entrar a la prensa?

-Era una cuestión lógica. La petición de ingreso de la prensa ayer la formuló la fiscalía. El doctor Basbús con sentido común, resolvió, no que la prensa no conozca lo que está pasando adentro porque dijo, esto es una reunión informal. Tan informal fue la reunión, que el doctor Basbús no usó siquiera el estrado de juez. Se sentó entre nosotros, hizo bajar su sillón del estrado y se sentó junto con las partes para ver estas cuestiones organizativas. Pero que dijo también, a ver, no pueden en este momento, esto no estoy afectando la publicidad del proceso porque esto no es la audiencia de debate. Pero que dijo también, ordenó que por secretaría se le labre un acta y se comunique a todo periodista que tenga interés en saber qué pasó, que se comunique mediante el acta los resultados de la audiencia de ayer. No fue una audiencia secreta como se está diciendo ahora.