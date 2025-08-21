Operativo aéreo: un paciente tucumano fue trasladado al Hospital Italiano

Un nuevo operativo aéreo sanitario partió desde Tucumán hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizando la derivación de un hombre de 70 años con antecedentes de patología cardiovascular que requería atención en el Hospital Italiano.

La misión se concretó bajo las políticas de salud impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo y con la coordinación del ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz.

El paciente viajó en condiciones estables, con control de saturación y monitoreo cardíaco permanente. La asistencia médica estuvo a cargo de la doctora Patricia Villagra, especialista en aeroevacuaciones, junto a la enfermera Melisa Madrid.

La aeronave fue piloteada por los comandantes Efraín Leccese y José Luis Bustos, quienes condujeron el operativo con precisión y seguridad, asegurando la coordinación en todo el trayecto hasta la capital del país.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que este tipo de intervenciones reflejan el compromiso de un sistema público de salud que no se detiene: equipos capacitados, logística aérea y acompañamiento integral para cada familia que lo necesita.