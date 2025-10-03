Vía Tucumán

Octubre Rosa: el Gobierno provincial refuerza su compromiso con la salud

El principal edificio institucional de la provincia se iluminó para promover la prevención del cáncer de mama.

Redacción Vía Tucumán

3 de octubre de 2025,

Con una fachada iluminada, y acciones desde Salud, la provincia se sumó a la campaña internacional contra el cáncer de mama.

La Casa de Gobierno de Tucumán se vistió esta noche de color rosa como parte de la campaña mundial que durante octubre recuerda la importancia de la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

El gesto, cargado de simbolismo, busca visibilizar la necesidad de controles médicos periódicos, hábitos saludables y el acompañamiento a las mujeres que transitan esta enfermedad.

Octubre Rosa en Tucumán

Con esta acción, el edificio más representativo de la provincia se sumó al movimiento internacional que cada año ilumina monumentos y espacios públicos. El objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre la relevancia de los chequeos y garantizar el acceso a la información para reducir riesgos y salvar vidas.

La iniciativa reafirma el compromiso del Estado provincial con la promoción de la salud y la concientización comunitaria.

