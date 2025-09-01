Continua el proyecto “Nuestros Barrios Libres de Analfabetismo”, que “busca garantizar el acceso a derechos fundamentales para quienes más lo necesitan”. Ahora las actividades se concentraron en el centro de alfabetización en el Barrio Tiro Federal, en San Miguel de Tucumán, que forma parte de la articulación entre la Dirección de Articulación Territorial del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y organizaciones de la sociedad civil.

El Ministro de Desarrollo Social, Federico Masso , y la Secretaria de Articulación Territorial y Desarrollo Local, Elisa Josefina Zarate visitaron el lugar, pero se aclaró oficialmente que “de manera paralela se da en Barrio Ampliación La Gaceta y Barrio Las Piedritas”.

Masso resaltó “que en ese mismo sector, funciona un merendero que asiste a los niños y niñas de la zona”. Destacó que “proporcionar la educación a todos los tucumanos y tucumanas de todos los sectores forma parte de una política pública que se promuevo de manera permanente desde el gobierno provincial”.