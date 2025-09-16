“No podemos hablar de otra obra más importante si no le damos agua a la gente”, dijo Jaldo en San Pablo

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó la inauguración de obras de alumbrado público y pavimentación en San Pablo y supervisó la instalación de cañerías destinadas a mejorar la provisión de agua potable en la zona de Lules.

Inauguración y recorrido

Tras habilitar la escuela N°39 en San Felipe y Santa Bárbara, el mandatario llegó a San Pablo, donde dejó inauguradas luminarias sobre la ruta provincial 301, en el tramo que conecta con San Isidro de Lules, y habilitó pavimento en calle San Martín. También recorrió las obras de cañerías que garantizarán agua potable a miles de vecinos.

Lo acompañaron el ministro del Interior Darío Monteros; la intendenta de Lules Marta Albarracín; el presidente del Ente de Turismo Domingo Amaya; los diputados nacionales Gladys Medina, Elia Fernández y Agustín Fernández; el comisionado comunal de San Pablo y Villa Nougués Miguel González; el intendente de Simoca Elvio Salazar; legisladores y autoridades provinciales.

Cercanía con la comunidad

Jaldo resaltó: “Quienes tenemos responsabilidad institucional tenemos que dar la cara, escuchar al vecino”. Y agregó: “No solo venimos a inaugurar, sino también a recorrer y dialogar con la gente, porque eso nos permite gobernar mejor”.

“Se han hecho casi cuatro kilómetros de alumbrado público entre San Pablo y Lules y se han recuperado otros tantos. También inauguramos pavimento nuevo que hermosea sustancialmente la ciudad”.

Respecto al acueducto, fue categórico: “No podemos hablar de otra obra más importante si no le damos agua a la gente y energía eléctrica. Por eso priorizamos el acueducto de Lules, que va a abastecer de agua a más del 50% de la ciudad”.

Voces de apoyo

El ministro Monteros valoró el trabajo articulado: “Habilitamos más de 4 kilómetros de iluminación LED entre San Pablo y Lules, recorrimos 700 metros de pavimento nuevo y supervisamos el recambio de más de 3.000 metros de cañerías. Estas obras son fruto de la articulación entre provincia, municipio y comunas”.

En la oportunidad, la diputada Medina agradeció el respaldo de los vecinos: “Nos llevamos el compromiso de seguir trabajando por toda nuestra provincia, estando presentes en el interior con obras y trabajo junto a Osvaldo Jaldo”.

Por su parte, la intendenta Albarracín destacó: “Tengo el orgullo de tener un gobernador que nos escucha y da respuestas. El crecimiento en Lules se ve”.

La diputada Fernández, asimismo, subrayó: “Valoro mucho porque la iluminación nos da seguridad a la población. Esta es la ruta salva vidas, así que muy contenta”.

Hacia el final, el comisionado comunal afirmó que “Hoy se inaugura sobre ruta 301 la iluminación de 176 luminarias en el tramo que une San Pablo con Lules, casi cuatro kilómetros. Para nosotros es un sueño hecho realidad gracias a nuestro gobernador y al ministro Monteros”.