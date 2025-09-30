“Nada tendría sentido sin el pueblo” dijo Jaldo en un masivo acto en Alberdi

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, cerró su agenda de actividades en Juan Bautista Alberdi con un acto masivo que reunió a dirigentes, militantes y vecinos de la ciudad.

Este encuentro sirvió para reafirmar la unidad del peronismo y para presentar oficialmente a Bruno Romano como candidato a intendente, acompañado por más de 20 acoples y sus postulantes a concejales.

“Ratificamos que la unidad del peronismo es el camino y que, cuando trabajamos juntos, logramos transformar realidades”, expresó Jaldo durante su discurso.

El mandatario destacó el acompañamiento popular y la fuerza que transmite la militancia. “Nada tendría sentido sin el pueblo, verdadero motor de nuestro proyecto”, afirmó.

Agradeció también a los dirigentes que hicieron posible la jornada y remarcó el apoyo recibido en Alberdi, donde se oficializaron además los candidatos a concejales que “llevarán la voz de cada barrio al Concejo Deliberante”.

En el acto también se dieron a conocer los postulantes a diputados nacionales por el Frente Tucumán Primero, una lista que, según Jaldo, busca “voces firmes en el Congreso, que defiendan siempre los intereses de la provincia y de su gente”.

El encuentro contó con la presencia de referentes provinciales, entre ellos el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Miguel Acevedo, y el ministro del Interior, Darío Monteros. También participaron los postulantes a concejales de Alberdi y los candidatos a diputados nacionales, junto a un amplio respaldo dirigencial.

“Unidos, seguiremos escribiendo una nueva página en la historia de Alberdi y de toda la provincia”, concluyó Jaldo, destacando que la jornada refleja el compromiso y la esperanza que se respira en la ciudad del sur tucumano.