Monteros: Se enseñarán ingenierías en el interior provincial

El ministro del Interior, Dario Monteros al referirse al acuerdo firmado entre la Universidad Tecnológica Nacional y el gobinero que dijo que “invertir en educación tecnológica es pensar el futuro con soberanía, y formar a los jóvenes en su tierra, en base a las demandas reales del territorio, es una decisión política que promueve el arraigo, el trabajo calificado y el desarrollo local”.

Remarcó el funcionario que “firmamos un convenio con la UTN para que sus 13 carreras —incluidas 6 ingenierías, licenciaturas y tecnicaturas— lleguen a municipios y grandes comunas del interior. Porque si la educación no llega a todos, no hay justicia social posible.Luego dijo que “invertir en educación técnica es planificar el futuro con soberanía. Es formar a nuestros jóvenes en su propia tierra para que no tengan que irse a buscar oportunidades. Es romper con el centralismo que margina al interior. El conocimiento es poder, y nosotros queremos ese poder en manos del pueblo”