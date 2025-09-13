Miniferia judicial en los fueros de Familia de Tucumán

Vía Tucumán

A raiz de la puesta en funcionamiento desde el próximo martes 16 de septiembre de la OGA( Oficina de Gestión Asociada) de Procesos de Violencia Familiar, que prestará asistencia a todos los jueces del Fuero de Familia y Sucesiones del Centro Judicial Capital,  la Corte Suprema de Justicia estableció una miniferia con suspensión de plazos procesales en los Juzgados de Familia y Sucesiones de la Capital con el fin de realizar las distintas tareas de migración informática y adecuación del sistema SAE.  Oficialmente se indicó que el cronograma de miniferias será el siguiente:

- Juzgados de Familia de la Vª y Xª Nominación: 12 de septiembre

- Juzgados de la Iª y la XIIIª Nominación: 16 de septiembr

- Juzgados de la IIª y la VIª Nominación: 17 de septiembre

- Juzgados de la VIIª y la XIª Nominación: 19 de septiembre

- Juzgados de la IVª y la XIIª Nominación: 22 de septiembre.

El alto tribunal presidido por el doctor Daniel Leiva indicó que “la unificación en el trámite de estos casos en una única oficina de gestión permitirá dotar de mayor formación a los equipos de trabajo en temas legales y procedimientos relacionados con la protección de víctimas, con un equipo entrenado que facilite su acercamiento al sistema judicial”.

Remarcaron que “la centralización de los trámites contribuirá a la unificación de los criterios de trabajo, a la participación en la elaboración de protocolos de actuación para el manejo de casos, a la articulación con otras oficinas del Poder Judicial, como así también a la colaboración interinstitucional que se requiere en la materia y la unificación de registros para la mejor obtención de datos”.

