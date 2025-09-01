Minería la “revolución silenciosa”

Una jornada sobre minería se llevará a cabo el 19 de septiembre, de 9 a 12 horas, en el aula de posgrado de la facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán.

Se aclaró que será con modalidad hibrida y que la parte presencial se realizará en el aula de posgrado de esa casa de altos estudios.

Explicaron que “el objetivo de la jornada es fomentar una comprensión integral y basada en evidencia de la minería moderna y sostenible, destacando su importancia para el desarrollo económico, social y tecnológico, clarificando el marco normativo que la rige, desmitificando percepciones erróneas e impulsando la “revolución silenciosa” hacia prácticas responsables para minimizar y mitigar su impacto ambiental en toda la Argentina”.

Precisaron que “el evento está destinado al público en general interesado en informarse sobre las practicas sostenibles en la minería, estudiantes y profesionales que deseen adoptar practicas sostenibles mediante conocimiento de IA y políticas vigentes y miembros de organizaciones civiles”.

El evento es auspiciado por la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia y la jornada contará con los disertantes Gastón Masaguer, Geólogo y consultor minero y María Sara Albornoz, Abogada, docente e investigadora de la UNSTA.

Los interesados pueden obtener más información en Congreso 647, S.M. de Tucumán. O también comunicarse a www.ambientisnatura.otg.ar info@ambientisnatura.org.ar y al teléfono (381) 416-1719