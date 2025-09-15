Megaoperativo de seguridad en la Capital tucumana

En la madrugada del sábado, la Policía de Tucumán desplegó un amplio operativo de prevención en San Miguel de Tucumán, con apoyo de la Dirección de Aeronáutica de la provincia. La acción incluyó 50 móviles, 100 efectivos policiales y la participación de un helicóptero.

El jefe de la Unidad Regional Capital (URC), comisario general Eduardo Luna, explicó: “Hoy desarrollamos un importante operativo, vamos a partir del aeropuerto: contamos con un helicóptero y desde el hipódromo con recursos logísticos y humanos, todo esto dispuesto por el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo; ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; jefe y subjefe de Policía, Joaquín Girvau y Roque Yñigo, respectivamente”.

Luna detalló que “este operativo se va a desarrollar en asentamientos, barrios periféricos, micro y macrocentro de la ciudad”. Indicó además que habrá puestos fijos de control, donde se aplicará la Ley de Tránsito, la Ley de Narcomenudeo y, de ser necesario, el Código Penal.

Por su parte, el jefe de Zona III de la URC, comisario inspector César Paz, sostuvo: “Estamos realizando este operativo en el ámbito de San Miguel de Tucumán, en conjunto con la Dirección de Aeronáutica de la provincia de Tucumán”, donde participaron los pilotos Federico Sagrista y Maximiliano Peralta.

El despliegue cubrió las cuatro jefaturas de Zona (I, II, III y IV) de la Regional.

“Es un trabajo en conjunto con los móviles por tierra y el helicóptero por aire. Con este trabajo estamos marcando una nueva era, con vuelos nocturnos”, afirmó Paz, agradeciendo también la colaboración del director de Aeronáutica, Efraín Leccese.