Masso afianza el trabajo solidario con fundaciones y barrios

Trabajar para trazar y fortalecer vínculos con los principales actores de la comunidad es una de las premisas de la cartera que conduce Federico Masso. A través de estas acciones, Desarrollo Social garantiza mayor llegada y un abordaje más efectivo de los grupos más sensibles, que necesitan de un Estado presente.

En este marco, el Ministro recibió a Sol Paz, responsable de la Fundación Tu Mano Amiga, ubicada en Villa Luján y orientada a reforzar la acción solidaria con jubilados y otros sectores vulnerables. El encuentro contó también con la participación de referentes barriales, con el propósito de potenciar el trabajo conjunto para mejorar la calidad de vida de los tucumanos.

Compromiso con adultos mayores y jóvenes

Paz explicó: “El trabajo que nosotros estamos haciendo está relacionado con el tema de los centros jubilados, dando contención a más de 130 abuelos y a sus familias. Aparte de eso, también estamos trabajando con chicos motivándolos a través del deporte, ya que hacen futsal y fútbol femenino con un grupo de 10 chicas. Con estos grupos realizamos como les decía diversas actividades, y en relación al primero, tenemos talleres de tejido, de gimnasia adaptada, y de baile terapéutico”.

La referente social valoró el acompañamiento del Estado: “Hace un mes tuvimos el primer contacto con el Ministro, quien nos visitó y nos colaboró para hacer algunas mejoras edilicias, aunque aún resta mucho por hacer. En la reunión de hoy se comprometió a continuar ayudándonos y trabajando en conjunto, y eso es muy bueno, ya que compartimos el compromiso hacia los abuelos y la juventud”.

Desarrollo Social y una agenda compartida

Por su parte, Masso indicó: “Venimos trabajando junto a Sol Paz y la Fundación, reforzando a través del centro de jubilados el abordaje de la problemática alimentaria que viven nuestros abuelos, además de las gestiones para garantizarles sus medicamentos”.

“También hoy hemos charlado del tema de un merendero para niños y niñas del barrio donde ellos trabajan y de la Tarjeta Alimentaria Independencia, que reemplaza el módulo alimentario que antes recibían a través de organizaciones barriales”.

El funcionario destacó la cercanía como premisa de gestión: “Hemos trazado un plan de trabajo conjunto, y muy pronto seguramente los estaré visitando por la Fundación, para escuchar además las necesidades de los vecinos y vecinas de la zona y poder gestionarles soluciones, ya que de eso se trata, de poner la cara y el oído, y de prometer y cumplir con la gente”.

Finalmente, el titular de l cartera de Desarrollo Social remarcó que, “Para poder llegar a muchas personas, a las cuales acompañamos, y como siempre nos encomienda nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, debemos trabajar con las organizaciones sociales y fundaciones, ya que son ellos quienes conocen a la perfección lo que ocurre y necesitan los tucumanos en sus comunidades”.