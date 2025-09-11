Más viviendas, más trabajo: Jaldo lanzó un plan clave en la Capital

En un acto realizado en la Casa de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció la reactivación de 135 viviendas en San Miguel de Tucumán, con una inversión superior a los $6.700 millones. Se trata de una obra que había quedado paralizada y que ahora vuelve a avanzar con recursos propios de la provincia.

“En Tucumán entendemos que el acceso a la vivienda propia es uno de los sueños más profundos de cada familia. Por eso hoy reactivamos 135 casas en San Miguel de Tucumán, con una inversión que supera los $6.700 millones, retomando una obra que había quedado abandonada y que ahora vuelve a avanzar con fuerza”, expresó el mandatario.

Vivienda digna como política integral

Jaldo subrayó que este esfuerzo forma parte de una política habitacional integral que alcanza a toda la provincia.

“Este esfuerzo forma parte de una política habitacional integral que impulsamos desde el Gobierno de la Provincia, que no solo abarca a la Capital, sino también a los 18 municipios y a las 93 comunas de Tucumán, con el objetivo de que cada familia pueda acceder a una vivienda digna”, aseguró.

El gobernador remarcó la importancia de la obra en el contexto actual: “Aun en tiempos difíciles y con un escenario nacional complejo, seguimos adelante con recursos propios, cuidando las finanzas de la provincia y priorizando lo que de verdad transforma la vida de los tucumanos”.

Más que casas: empleo y desarrollo local

El titular del Ejecutivo provincial también resaltó el impacto social y económico de la obra: “La reactivación de estas viviendas significa mucho más que la construcción de hogares: representa empleo para nuestros trabajadores, oportunidades para nuestras empresas locales y el fortalecimiento de la economía provincial. Con organización y esfuerzo compartido, seguimos construyendo una provincia con más oportunidades para todos”, afirmó.

Autoridades presentes

Acompañaron al gobernador el vicegobernador Miguel Acevedo; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; los ministros Regino Amado, Marcelo Nazur, Luis Medina Ruiz y Eugenio Agüero Gamboa; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el diputado Agustín Fernández; el titular del IPVDyU, Hugo Cabral; autoridades de la Policía, representantes del sector privado y gremiales, además de funcionarios del gabinete provincial.