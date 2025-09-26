Más de 500 familias tucumanas recibieron las escrituras de sus viviendas

El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), dependiente del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, concretó un acto de enorme trascendencia para la seguridad jurídica de cientos de familias. En un encuentro realizado en Banda del Río Salí, se entregaron escrituras traslativas de dominio que consolidan la propiedad plena de viviendas adjudicadas en distintos barrios de la zona.

La medida benefició a hogares de 115 Viviendas en San Andrés, 200 Viviendas en Alderetes, 60 Viviendas en Alderetes I y 200 Viviendas en Banda del Río Salí, alcanzando a más de 500 familias.

Además de la entrega de títulos, el IPVyDU llevó adelante un operativo de regularización de deudas y cancelación, brindando soluciones integrales a los vecinos para avanzar en el proceso de escrituración.

El acto fue encabezado por el interventor del organismo, Hugo Cabral, con la participación de funcionarios provinciales y autoridades locales. La iniciativa se enmarca en la política impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, orientada a garantizar acceso efectivo a la vivienda digna y consolidar legalmente el patrimonio de los tucumanos.

El ministro de Obras, Marcelo Nazur, subrayó el valor de la entrega: “El verdadero cierre del proceso de vivienda es la escritura.

Es el documento que asegura a las familias tranquilidad para toda la vida”. Además, sostuvo que la gestión provincial “acerca el Estado a la gente no solo para construir, sino también para ordenar y regularizar”.