Martín Viola asumió como secretario de Energía de Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó este martes la designación de Martín Viola como nuevo secretario de Energía de la Provincia. La decisión se inscribe en la necesidad de fortalecer la gestión de un área estratégica para el desarrollo productivo y social de Tucumán.

“Hemos designado al doctor Martín Viola, un profesional que viene con una trayectoria reconocida, primero en un trabajo profesional personal, luego con un rol en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán”, expresó Jaldo al anunciar el nombramiento.

Viola, que se desempeñó en el gabinete de la intendenta Rossana Chahla, llega ahora a un puesto clave en el esquema provincial, en un momento donde el sistema energético atraviesa una agenda cargada de obras e inversiones.

El mandatario tucumano subrayó la relevancia del área energética:

“Primero por la provisión del servicio, que es la calidad y la cantidad. Segundo, las obras de infraestructura, porque iniciaremos la obra de la doble terna de El Bracho - Villa Quinteros, y hemos inaugurado dos transformadores: el de Los Nogales y el de El Manantial, mientras que el de Alto Verde estará funcionando en treinta días”.

En ese sentido, destacó la magnitud de los recursos provinciales destinados a sostener la distribución eléctrica y modernizar la infraestructura: “Necesitamos un secretario que acompañe, que haga el seguimiento y que se haga cargo de un área tan importante”, remarcó el Gobernador.