Manantial Sur: la obra del Procrear crece a paso firme

El Gobierno de Tucumán avanza con fuerza en la construcción del Complejo Habitacional Procrear Tucumán, ubicado en Manantial Sur, considerado uno de los desarrollos urbanos más importantes del país. A un mes y medio de su inicio, la obra muestra avances significativos que ratifican el compromiso oficial con el derecho a la vivienda y la planificación urbana.

La primera etapa del proyecto contempla 572 soluciones habitacionales y 22 locales comerciales, dentro de un predio de más de 100 hectáreas. En su totalidad, el plan prevé 1.656 viviendas, 1.400 lotes con servicios, además de espacios para salud, educación y recreación, lo que lo convierte en un emprendimiento clave para garantizar viviendas dignas en un entorno con servicios básicos.

Este desarrollo se concreta a partir de la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo, que promueve la obra como parte de una política integral destinada a fortalecer el crecimiento ordenado de Tucumán.

En ese marco, el secretario de Obras Públicas, Jorge Chrestia, encabezó una nueva reunión de trabajo junto al equipo técnico que supervisa los trabajos, en coordinación con el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU), dirigido por Hugo Cabral. El objetivo fue evaluar el ritmo de ejecución y planificar las siguientes etapas.

El funcionario destacó: “Este complejo es un emblema de lo que significa planificar y construir ciudades. Estamos hablando de miles de familias que tendrán acceso a una vivienda digna en un entorno con servicios de agua, cloacas, alumbrado y espacios verdes. Ese es el camino que nos marcó el gobernador, y que gestiona el ministro Marcelo Nazur”.

Además, el Gobierno provincial informó que en septiembre se ejecutan 2.063 soluciones habitacionales distribuidas en todo el territorio, reafirmando la decisión de dar respuesta a la demanda con obras concretas y en plena ejecución.