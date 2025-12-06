Los semáforos funcionarán toda la madrugada en Navidad y Año Nuevo

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, encabezado por el doctor Fernando Arturo Juri, aprobó por unanimidad una ordenanza que establece la obligatoriedad de que todos los semáforos de la ciudad funcionen durante la madrugada en las noches de Navidad y Año Nuevo, en lugar de operar en modo intermitente como ocurre habitualmente.

“Ordenar y cuidar”

El impulsor de la iniciativa, el concejal Ramiro Ortega, explicó los fundamentos del proyecto y resaltó la necesidad de reforzar la seguridad durante las festividades.

En su intervención, el edil afirmó: “Es un proyecto sencillo, sabemos que en las Fiestas de fin de año, tanto en Navidad como en Año Nuevo muchas familias se reúnen, muchas personas se trasladan de madrugada y por eso proponemos que los semáforos de la ciudad se mantengan funcionando y ordenando el tránsito, y no ocurra como el resto del año que la mayoría funcionan de manera intermitente".

“Es una idea para ordenar el tránsito, para cuidar a la ciudadanía y aportar para reducir los accidentes de tránsito y siniestros”.

El proyecto fue acompañado por su compañero de bancada, Alfredo Terán de Zavalía, y recibió el respaldo unánime de todos los concejales presentes en la sesión.

Una medida preventiva

La ordenanza se aplicará específicamente durante los festejos de fin de año, cuando aumenta la circulación nocturna y la probabilidad de siniestros viales. Con esta modificación, los semáforos continuarán operando normalmente para ordenar los cruces y disminuir riesgos.