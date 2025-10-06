“Los Ralos hizo un giro de 180 grados”: Jaldo valoró los avances en la comuna

El vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo del Ejecutivo provincial, encabezó este viernes una recorrida por la comuna de Los Ralos, donde supervisó avances en alumbrado público, carpeta asfáltica y cordón cuneta. Lo acompañó el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, junto a una comitiva de legisladores, intendentes, ministros, funcionarios y referentes gremiales.

Entre ellos se encontraban el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; los ministros Darío Monteros (Interior) y Luis Medina Ruiz (Salud); la diputada nacional Gladys Medina; los legisladores Javier Noguera, Carlos “Cacho” Gómez y Patricia Lizárraga; la comisionada comunal Ely Brandán; la intendenta de Alderetes Graciela Gutiérrez; el intendente de Tafí del Valle Francisco Caliva; el secretario de Municipios y Grandes Comunas Marcelo Santillán; el secretario de Trabajo Andrés “Puchero” Galván; y los secretarios generales César González (UTA) y David Acosta (UOCRA), además de concejales y comisionados de la zona.

En la ocasión, Jaldo destacó los cambios en la localidad: “Los Ralos hizo un giro de 180 grados. Los vecinos vieron pavimento nuevo, alumbrado público nuevo, pozos de agua nuevos. Han visto cómo se han mejorado los servicios para tener un Ralo limpio e higiénico, con calles dignas de transitar. Estamos cumpliendo de menor a mayor y estamos viendo cómo están progresando los pueblos del interior”.

En su mensaje, remarcó que la provincia sostiene las mejoras con recursos propios: “Nosotros nos estamos haciendo cargo de nuestra responsabilidad. Una mejor Salud Pública la atendemos con recursos provinciales. Una mejor Educación Pública con recursos provinciales. Y en Seguridad estamos yendo a fondo, con el trabajo de detener delincuentes que eran intocables y hoy están descansando en Benjamín Paz, en el nuevo servicio penitenciario. Vamos a defender a nuestros niños y jóvenes de las sustancias tóxicas que tanto afectan”.

También cuestionó la falta de apoyo nacional: “La gente está sintiendo los recortes de la Nación. Muchos jubilados y familias con discapacitados perdieron pensiones y beneficios. La Nación todavía está a tiempo de reparar el daño que ha venido causando y de hacer obras públicas que tienen que ver con la conectividad y la seguridad vial”.

En esa línea, planteó la necesidad de reparar rutas nacionales: “Necesitamos que se reparen las rutas nacionales, que son obligación del gobierno nacional. Por ahí sale el azúcar, el limón, el arándano y todas nuestras economías regionales. La Nación no ha hecho un parche en los más de 800 kilómetros de rutas nacionales que tiene Tucumán”.

La comisionada destacó que la comunidad “ha vuelto a creer en la política” gracias a las obras provinciales.

Por su parte, Acevedo resaltó que la gestión provincial avanza pese a las dificultades: “Acá en Tucumán se sigue haciendo obra pública porque es lo que digo yo, cuando se consigue el equilibrio, los recursos hay que buscarlos en servicio para la comunidad. El Gobierno de la provincia está haciendo obras porque entendemos que Tucumán es una provincia donde el federalismo debe reinar”.

Asimismo, Monteros hizo un fuerte contraste con la situación nacional: “Parecería que Tucumán no está en la Argentina, porque este gobierno nacional no inauguró una obra en ningún lugar del país. Y acá en Tucumán se está avanzando en obra de infraestructura en cada localidad. Esta comisionada nos cuenta hoy más de catorce obras que se están realizando en este año y diez meses, como pozo de agua, el acceso al pueblo, iluminación, y una obra de pavimento en hormigón con cordón cuneta y desagüe”.

Además, resaltó el manejo de las finanzas provinciales: “Pedirle a los tucumanos que apoyen este proyecto de Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo, que lograron un equilibrio fiscal y un superávit fiscal. Y ese superávit hoy se lo está viendo con esta obra de infraestructura y servicio, salud, educación y seguridad”.

A su turno, Brandán celebró los anuncios: “Muy contenta con el anuncio que hizo nuestro gobernador. Catorce obras que venimos haciendo, donde venimos cambiando la calidad de vida de nuestros vecinos“.

“Hoy la gente ha vuelto a creer en la política, porque ni la Nación ni ningún candidato opositor todavía conoció a Los Ralos ni estuvo cuando la gente de mi pueblo lo necesitaba”.

Finalmente, confirmó un nuevo proyecto para la comuna: “El gobernador me anunció que vamos a girar los fondos para que se pavimente de Los Ralos hasta el cementerio, una ruta de dos kilómetros. Es una visita primordial todos los días y especialmente los fines de semana”.