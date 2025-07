Los números no cierran para importar azúcar de Brasil

El doctor Horacio Ibarreche, abogado, se recibió a los 21 años, escritor, político y uno de los profesionales más respetado en temas azucarero de nuestro medio habló sobre el anuncio de una posible importación de azúcar de Brasil, a nuestro país. En el programa Primer Plano que se emite por Canal 10 en duplex con Radio 21 Tucumán, dió a conocer su posición sobre este tema que inquieta al sector azucarero. Esto son algunos de los puntos que en diálogo con los periodistas Germán Valdez y Romina Aguirre puntualizó el doctor Ibarreche:

-Qué opina de la posible importación de azúcar de Brasil a Argentina?

-Tengo una opinión un tanto especial en el tema porque no me preocupa tanto lo que se ha anunciado con respecto al tema este, de una eventual importación. Es un tema de vieja data. Allá por el año 1992, la época de (Carlos)Menem, se dictó un Decreto 797, que establecía, en un largo articulado, unas ciertas limitaciones y se grababa una eventual importación de azúcar, fundamentalmente de Brasil. Ya han pasado 33 años. A mí me suena un poco a letra muerta, como dicen los abogados, los hombres del derecho, porque prácticamente no tiene aplicación y no veo los grandes riesgos que algunos están viendo. Pero acá hay un aspecto técnico que vale la pena tenerlo en cuenta. Ese mismo decreto, hablaba del Contrato Nº 5, que es el contrato de Gran Bretaña, en Inglaterra, en donde se establece las cotizaciones del mercado internacional del azúcar y, en base a ese contrato Nº5, se establecía un impuesto ad valor, como le llama el propio decreto, en virtud del cual frente a una eventual importación de azúcar de Brasil se pagaba un tributo, un impuesto por ello. Pero, ¿qué pasa? En aquel entonces, el mercado mundial del azúcar era a precios de dumping, es decir, a precios muy bajos. Los países que exportaban el azúcar los vendían a valores muy inferiores a los precios de los mercados. En consecuencia, era un precio ridículamente bajo, la mayoría de las veces. Y ese era el riesgo, que Brasil no trajese azúcares, llamémosles barato, y que compitiesen en Argentina. Esa situación hoy no se da, porque han pasado esos 33 años y hoy los precios internacionales del azúcar son muy superiores a lo que eran en aquel entonces. En consecuencia, para hacerlo más gráfico al tema, quien quisiese hoy importar azúcar de Brasil, por ejemplo, no podría hacerlo.

-¿Por qué no podría hacerlo?

-Porque la cotización de ese mismo contrato a que hice referencia, en el día de hoy, hoy la vi la cotización para responder a la invitación de ustedes, está en $482 la tonelada de azúcar. Es decir, ese es el valor de referencia que hay que tomar. Y ese valor, si uno le agrega el impuesto que se aplicaba en aquel entonces, lo que más o menos, el 9%, era, a ese valor, nos vamos a $550 la tonelada. Y como son valores de la cotización de azúcares en los ingenios de Brasil, hay que traer a la Argentina y el flete ese de traer de Brasil a Argentina oscila entre 120 y 150 dolares. Con lo cual, quien quisiese traer el azúcar desde allá se encontraría con que tienen un precio de costo de 700 dólares la tonelada. Ahora, ¿qué son $700 dólares la tonelada?: 20 bolsas cada tonelada. Esto supone 35 por cada bolsa de azúcar que pudiese venir de Brasil. ¿A cuánto está el dólar hoy en el mercado?:1200 pesos para hacerlo al número redondo. Eso da 43,000 pesos. Quien quisiese traer el azúcar pagando el valor de allá y pagando el arancel y traduciéndolo al dólar, estaríamos en 42000 o 43,000 pesos. Pero llegado el azúcar acá hay, que bajarlo de los barcos, o sea, hay gastos portuarios, hay otros gravámenes adicionales y entramos después con la situación impositiva Argentina, que se llama Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Ingresos Brutos, etcétera, etcétera. Con lo cual ese valor de 42,000 o 43,000 pesos se nos hace cerca de 60,000 pesos. ¿Quién va a traer un azúcar?.

¿Y a cuánto está hoy en la Argentina?

-A 24000 pesos está, es ridículo. Es absolutamente ridículo. ¿Quién se anima a traer un azúcar de 60,000 pesos para vender acá, cuando el mercado está en 24000?. Cierto es que hoy el mercado está muy castigado y el precio hoy es ruinoso y que podría, y así esperamos, que se recupere en algún momento. ¿A cuánto se podría ir esa recuperación de 24.000 pesos a 40, 45 a 50,000 pesos? Pongamos, siempre va a estar mucho más barato que los 60,000 pesos del ejemplo que yo he dado. Entonces, creo yo que lo que Lula (Luis Ignacio Lula da Silva) ha venido acá a hacer, porque él ha sido su calidad de presidente de Brasil, en la reunión del Mercosur, en donde ellos ahora han tomado la presidencia “Ad Tempore”, ha traído esta temática, que alguien le habrá dicho: “Llevemos una agenda hacia Argentina”, en donde digamos cosas del Mercosur y, en eso del Mercosur, digamos algo de los aspectos de automotriz, que tiene una relación Argentina, estrecha porque importa, toda la historia de la autoparte y demás y del azúcar. Le han dicho a mi modo de ver de manera equivocada, porque no le han explicado a Lula, esto que yo estoy diciendo ahora. ¿Qué vas a tratar de hacer exportaciones desde el punto de vista de Brasil a Argentina, cuando no puedes entrar hoy bajo ningún concepto?.He visto manifestaciones de muchas entidades y expresiones autorizadas, sobre todo de nuestros medios, que han puesto un poco un grito en el cielo de esto, a los riesgos y la peligrosidad que tiene esto. No digo no hacer nada, sí, se podría hacerse una cuestión, pero esto ya entra dentro del tema, de lo que yo llamaría lo abstracto o lo casi que no tiene sentido por la razón esta, tranquilidad hacia los argentinos y tranquilidad hacia los tucumanos. Hoy no hay ningún riesgo de que alguien se anime a importar azúcar. Ese es el concepto madre de todo lo que se puede decir.

