Los inicios de Bonzo Villegas

Bonzo Villegas, un guionista y director del cine tucumano comenzó a sentir los primeros sabores del éxito al lograr que una de sus realizaciones sea interpretada por Miranda de la Serna, hija de la conocida Erica Rivas, la figura de “Los Argentos”. Villegas, que logros sus laureles como guionista en el “Festival Rojo Sangre” recordó sus inicios y como obtuvo sus primeras herramientas para continuar su carrera en el programa “Queda la toma”, que se emite en el streaming de Radio 21 y que conduce la licenciada, Dulce Martina del Rosario Márquez, egresada de la Escuela de Cine, Video y Televisión de la Universidad Nacional de Tucumán.

Esto es parte de ese diálogo:

—¿Qué tal? Gracias por la invitación.

-¿En tu filmografía tenés muchas producciones, pero muy variadas. Cómo ha sido tu formación o tu camino hasta el audiovisual?.

-En realidad yo soy Licenciado en Comunicación. Estudié comunicación, pero siempre me interesó el cine. De hecho, yo me quería inscribir originalmente en la Escuela de Cine, cuando ya era el momento de entrar, pero justo ese año la escuela tenía algún tipo de problema que las clases empezaban en julio. Entonces mi mamá me dijo: “No vas a esperar hasta julio, así que te vas a inscribir en alguna carrera y cualquier cosa te cambias”. Me inscribí en Comunicación y terminó gustándome. Una vez que terminé Comunicación, sí me inscribí en Cine, pero hice solo dos años nada más y largué. Por el 2012, con mis compañeros de Comunicación, hemos decidido “tirarnos a la pileta” y hacer un corto.

-En tu canal de YouTube tenés producciones de hace muchos años.

-Sí, de hace mucho, sí.

-¿Eso fue antes o durante la facultad?

-Sí, sí. Por ejemplo, “FM”, mi primer corto, es de 2012, que es el mismo año en el que ingreso a la escuela de cine.

-¿Ese fue el que hiciste con tus compañeros de Comunicación?

- Claro, exactamente, con mis compañeros de Comunicación. La verdad que nos ha encantado la experiencia, ninguno sabía hacer nada realmente en ese momento, pero tuvimos la ayuda de Carlos Vilaró Nadal (cineasta tucumano) , un “chabón” que estudiaba cine y ya estaba terminando la carrera. El ha venido y nos ha dado una mano con todo como para darle forma y la verdad que yo siento que ha quedado bastante bien.

-¿Ese lo habías escrito?

-Sí, sí, lo había escrito yo.

-Siento que todas tus producciones funcionan y están bien hechas, o sea, están bien producidas. Yo por ejemplo siento que, grabé cosas de chiquita o en mis primeros años de la facultad y uno por ahí nota esas cosas cuando uno recién está empezando; siento que en tus producciones, bueno en “FM”, que fue tu primera, está muy bien hecha. Vos escribís y dirigís, ¿no? ¿Cómo llevás eso? Desde las ideas, como las escribís hasta que llega al área de dirección? ¿Siempre que escribiste quisiste dirigirlas? ¿O has tomado también trabajos para dirigir?

-Muy recientemente se me ha dado por escribir algo que no dirigí yo: es una película que se llama “El llanto del perro”, un largometraje que se ha filmado en Buenos Aires. Ese guión lo escribí yo, la dirigen Federico Venzi (director de cine) y Jano Piccardo (artista musical). Es una “peli” muy copada que está protagonizada por Miranda de la Serna (hija de la conocida Erica Rivas). Esa “peli” se estrena ahora en el “Festival Rojo Sangre”, eso como chivo, se estrena ahora y después pasará a cine. Esa es mi primera experiencia haciendo eso, porque hasta eso siempre yo he escrito y he dirigido todas mis cosas. O sea, nunca había dirigido nada que no haya escrito.

-O sea, ¿cómo sentiste eso? porque uno cuando lo escribe lo va imaginando, ¿cómo ha sido el leerlo y empezar a armar una propuesta?

-Siempre ha habido mucho de improvisación, por lo menos al comienzo, ¿no? Antes de tener las herramientas, de realmente cómo se hace. Eh, ha sido mucho de improvisación y como te digo, mucho de la guía de este chico, Carlos Vilaró Nadal, que para mí ha sido un mentor y él es una persona que tiene muchísimo que ver de por qué mis primeras producciones se ven tan bien, o sea, tiene que ver con él, con que él siempre ha tenido como muy buen ojo y él me ha transmitido eso a mí. Entonces, yo, en ese sentido, he tenido mucha suerte de haber pegado como ese contacto, esa amistad con él. Pero sí, para mí escribir siempre me sale natural, o sea, en ese sentido siempre me ha gustado, contar cosas. Siempre he sido muy cuentista, ¿me entendés? muy inventor, “mentiroso” me decían de niño, incluso yo me inventaba historias, movidas y contaba, me gustaba muchísimo. Entonces, el pasarlo a papel era como algo natural en ese momento. Ahora te digo, mira lo que te voy a decir, de grande me cuesta más, me parece más difícil.