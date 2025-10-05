Los 41° aniversario del Monteros Vóley Club

Los 41° aniversario de su creación del Monteros Vóley Club fueron destacados por el ministro de Gobierno y Justicia Regino Amado destacó que “como orgulloso presidente honorario y parte de esta gran familia “Naranja”, quiero felicitar a todos los socios, deportistas, profesores, dirigentes, sponsors, trabajadores e hinchas que, a lo largo de los años, hicieron posible que esta institución siga creciendo y trascendiendo fronteras”. Amado enfatizó que “el club es sinónimo de esfuerzo, contención y valores que nos representan como monterizos y tucumanos”.